直擊／周杰倫破冰「現蹤」吳宗憲演唱會！　當眾逼問1問題：很好奇

記者蔡琛儀／台北報導

綜藝天王吳宗憲今（28日）起在台北國際會議中心，一連兩天舉辦演唱會，天王周杰倫（周董）更罕見以個人名義送上花籃給吳宗憲，幽默寫：「演唱會成功，好奇你會唱我哪一首歌，哈哈。」

▲▼周杰倫和吳宗憲這對昔日師徒互動總是引人關注。（圖／資料照／記者周宸亘攝、記者湯興漢攝）

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當年因有傳言，吳宗憲當年把旗下的阿爾發音樂連同周董以台幣3億元賣出，導致後來與周董有了心結，再加上周董婚禮未邀請吳宗憲，紛爭更是引人關注，近年兩人隔空互動雖然氣氛緩和，但始終沒有同框、碰面，周董也曾和方文山一起在吳宗憲小巨蛋演唱會送花籃；去年周董大巨蛋演唱會上吳宗憲沒到場，他還問：「憲哥怎麼沒來？」如今周董罕見署名Jay，以個人名義送上花籃，也讓粉絲更加期待接下來兩人是否還會有其他互動。

▲周杰倫送吳宗憲花籃。（圖／記者蔡琛儀攝）

除了周杰倫，包括《玩很大》、黃明志、張秀卿、小刀、郭靜、威廉等人也送上花籃，黃明志寫：「To亞洲最持久的天王，憲出精華，全場高潮。」威廉則幽默以吳宗憲演唱會名稱「臭男人」寫下藏頭詩：「臭味相投好鬥陣，男兒本色震天地，人氣爆棚都相挺，最強天王無可替，帥翻全場就是你。」