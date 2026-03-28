逸祥愛車後車廂變老鼠窩！　封死洞口無用崩潰求救：又發現新大便

記者蔡宜芳／綜合報導

男星黃逸祥日前崩潰發文求救，透露愛車遭老鼠「非法入侵」，且已住了一個禮拜。他表示，雖然已經清空零食、封死洞口並放置黏鼠板，但幾天後還是發現有新鮮的老鼠排泄物，讓他只能公開尋求抓鼠達人解救。

▲黃逸祥透露自己的愛車遭老鼠入侵。（圖／翻攝自Facebook／黃逸祥粉絲團﻿）

黃逸祥27日在貼文中表示，自己大約在一周前發現車上有老鼠大便，「當下整個警鈴大響。後來仔細檢查，幾乎可以確定，真的有老鼠跑進我車裡，而且還住下來了…」黃逸祥說，自己開車時，有時還會聽到老鼠的聲音，「後來我打開後車廂就發現，原來他把後車廂當作是自己的窩了。」

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▲黃逸祥表示老鼠已經在自己車裡住了超過一個禮拜。（圖／翻攝自Facebook／黃逸祥粉絲團﻿）

為了趕走不速之客，黃逸祥不僅清空所有零食，還用膠帶封住疑似進出的地方，連後車廂都徹底清理並封住洞口，最後更祭出黏鼠板。令人崩潰的是，他過了幾天再次檢查，後車廂竟然又出現新的大便，代表老鼠根本來去自如，讓他徹底沒轍。

▲黃逸祥在後車廂放黏鼠板。（圖／翻攝自Facebook／黃逸祥粉絲團﻿）

對於黃逸祥的求救貼文，有人建議「放樟腦丸就好了」、「其實捕鼠籠可，要耐心等」。也有網友指出，老鼠很有可能是從後車廂下的排風口鑽入的，建議去保養廠做檢查處理。