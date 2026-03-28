《戲說》女神岑珍消失多年！百萬鑽寶現身台中「豪門婚宴」　超狂人脈全曝光

記者蕭采薇／台北報導

屢次在《戲說台灣》中擔綱女一的演員岑珍，日前包下台中林酒店舉辦一場奢華至極的喜宴。當天她一身華麗行頭搭配造價破百萬的璀璨鑽飾霸氣亮相，瞬間閃瞎眾人，差點讓人誤以為是宣布復出的記者會，結果其實是風光嫁女兒的豪門婚宴。

▲岑珍（前排右二）嫁女兒，陳小菁（前排右）、呂嘉興（後排右）及製作人邱秀英、導演許立坤及金牌化妝師楊一林齊聚，現場宛如大戲開鏡般熱鬧。（圖／呂嘉興提供）

而這場低調的喜事更是星光熠熠，不僅「戲說一姐」陳小菁親自到場祝賀，包含硬底子男星呂嘉興、知名製作人邱秀英、大導演許立坤與神級彩妝大師楊一林全都座上賓，超強陣容簡直就像是劇組盛大的開鏡儀式。

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超狂財力曝！開白賓士賠罪「看房隔天秒買」當鄰居

和岑珍相識長達15年的男星呂嘉興也大方分享兩人結緣的趣事。他回憶雙方首度結緣是在拍攝《男女真情事件》時，當時還是菜鳥的岑珍雖然不小心遲到，卻直接開著一輛霸氣的白色賓士大駕光臨，車內還塞滿各式點心賠罪，讓他當場氣全消。

▲《戲說》岑珍和呂嘉興相識超過15年。（圖／呂嘉興提供）

更誇張的超狂行徑還在後頭，某次岑珍去參觀呂嘉興位於中和的住處，沒想到才看過一次，隔日竟豪砸重金買下同棟大樓直接變成好鄰居。呂嘉興感動直呼對方個性海派又重感情，相識這麼久從不曾讓他掏錢請客，因此這回閨蜜家有喜事，他當然是義不容辭火速趕到。

《變色龍》CP世紀同框！八點檔女神陳小菁絕美現身



喜宴現場的另一個大亮點，莫過於呂嘉興與陳小菁久違的世紀大同框。這對昔日螢幕CP過去曾在轟動一時的《台灣變色龍》裡，分別詮釋男女主角「陳義慶」及「洪荷花」，沒想到自從卸下夫妻身分後，雙方居然已經長達10多年沒有碰面。

▲（左起）岑珍、陳小菁在婚禮合體。（圖／呂嘉興提供）

看著如今已經晉升為台劇一線女神的陳小菁，呂嘉興忍不住猛誇對方狀態完美、紅透半邊天，即便行程滿檔依舊特地撥空前來喝喜酒，徹底印證了岑珍在圈內的好人緣與超狂地位。

這場世紀婚禮意外成了《戲說》班底大團圓的溫馨派對。為了讓女方以最完美狀態現身，御用彩妝師楊一林甚至特地提早一天從金門搭機抵達台中，親手操刀妝髮設計。

▲《戲說》女神岑珍嫁女兒！身為「丈母娘」的她，豪氣戴上百萬珠寶。（圖／呂嘉興提供）

而導演許立坤與製作人邱秀英同樣在台下聊得不可開交。當台上司儀隆重唱名這票「台灣戲劇大咖」的來歷時，全場親友瞬間嗨翻，歡呼與尖叫聲不絕於耳，讓整場豪門喜宴的氣氛嗨到最高點。