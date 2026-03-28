《回到未來》超殺校長辭世！詹姆斯托根享耆壽94歲　「最後遺願」曝光惹鼻酸

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢傳來令人遺憾的噩耗！曾在經典科幻神作《回到未來》系列中飾演「史特里克蘭校長」，以及在《捍衛戰士》中有亮眼表現的資深男星詹姆斯托根（James Tolkan），傳出已於本週四在紐約薩拉納克湖（Saranac Lake）辭世，享耆壽94歲。家屬發言人、《回到未來》編劇兼製片鮑勃蓋爾（Bob Gale）以及電影官方網站，隨後都悲痛證實了這項消息。

▲《回到未來》詹姆斯托根辭世，享耆壽94歲。（圖／達志影像）

縱橫影壇逾50年！《回到未來》超殺光頭校長成經典

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回顧詹姆斯托根超過半世紀的輝煌演藝生涯，他最早於1960年參演影集《裸城》（Naked City）踏入電視圈，生前最後一部大銀幕作品則是2015年的驚悚西部片《食人煉獄》（Bone Tomahawk）。

不過，最讓全球影迷印象深刻的，莫過於他在《回到未來》三部曲中的經典演出。詹姆斯托根在1985年的首集與1989年的續集中，完美詮釋了那名對著主角馬蒂大吼大叫的超殺光頭校長「史特里克蘭」（Mr. Strickland）；到了1990年的第三集，他更搖身一變，飾演了該角色的祖父，成為貫穿系列作的重要靈魂人物。

▲《回到未來》詹姆斯托根辭世，享耆壽94歲。（圖／達志影像）

同台阿湯哥飆戲！《捍衛戰士》史汀格長官深植人心

除了《回到未來》，詹姆斯托根在湯尼史考特執導的1986年神作《捍衛戰士》（Top Gun）中同樣功不可沒。他飾演外號「史汀格」（Stinger）的指揮官湯姆賈迪安，與湯姆克魯斯、方基墨、梅格萊恩等巨星同台飆戲，硬漢形象深植人心。此外，他也曾參演《陰宅》、《奇妙年代》等多部知名影視作品。

遺願曝光惹鼻酸！懇求影迷「代替他做這件事」

1931年出生於密西根州的詹姆斯托根，早年曾加入美國海軍，退伍後才前往紐約知名的「演員工作室」（The Actors Studio）深造演技。他在1971年參與外百老匯舞台劇《Pinkville》時，結識了相伴一生的妻子帕梅拉（Parmelee）。

在《回到未來》官方網站發布的訃聞中，家屬並未要求粉絲獻花致意，而是溫暖地呼籲大眾，希望能將這份心意轉化為對當地動物收容所、動物救援組織或人道協會的實質捐款，期盼能用這份遺愛人間的善舉，為詹姆斯托根精彩的一生畫下完美句點。