「日、韓大戰」現身WBC觀眾席！龜梨和也真的變棒球團經理

記者吳睿慈／綜合報導

最新日劇《逆轉球團》改編自現象級韓劇《金牌救援》，找來偶像男神龜梨和也主演，描述一位毫無棒球經驗的球隊首席總經理（General Manager，簡稱GM），臨危受命接手整頓長年墊底的職業棒球隊「夢想隊」。由於原版頂著「黑馬神作」的光環，龜梨和也坦言演出時苦惱許久，而如何詮釋一名「不懂棒球」的角色，也是一大課題。

▲龜梨和也熱愛棒球，接下戲劇《逆轉球團》主演真的變球團經理。（圖／LINE TV提供）



龜梨和也從小就與棒球淵源深厚，名字「和也」便是來自棒球漫畫中的角色，沒當偶像前，人生目標是打進甲子園、成為職棒選手。出道後甚至被譽為「被演藝圈耽誤的棒球選手」。即使成為家喻戶曉的日本男偶像，他仍然深愛棒球，近期更以採訪球賽的身份現身WBC日韓大戰現場，還有鏡頭拍到他與眾多球迷一起坐在一般觀眾席中，讓不少電視機前的觀眾相當驚艷。

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此次挑戰飾演毫無經驗的球團GM，龜梨和也戲裡、戲外的反差引發熱烈討論。他透露角色前期會維持一種捉摸不定的神祕感，甚至會讓觀眾產生「這是個怎樣的人」的疑惑，直到劇情後半段，才會將壓抑的人格特質一口氣爆發出來。他也提到日、韓版本的差異，像是原作對家庭描寫細膩，日版雖未過多著墨，但人物背景是與製作團隊共同討論決定。

▲《逆轉球團》改編自現象級韓劇《金牌救援》。（圖／LINE TV提供）



男團INI的隊長木村柾哉劇中飾演龜梨和也的弟弟，他透露第一天就有大量的對手戲，一開始還有許多嚴肅場面，「不過龜梨君很自然地當起了哥哥，所以我也很順利成為了『弟弟』。」木村柾哉也分享拍戲的幕後，他因角色設定需要坐輪椅，有一場他擅自進入龜梨和也房間的橋段，當時的地板鋪有地毯，龜梨和也立刻提出質疑：「家裡有輪椅使用者，會鋪地毯嗎？」對拍攝場景觀察入微，讓木村柾哉深感佩服。

《逆轉球團》由執導過《大叔的愛》的瑠東東一郎擔任導演，卡司集結龜梨和也、長濱禰留、野村萬齋、葉山獎之、梶原善、木村柾哉（INI）、板尾創路、勝地涼、剛力彩芽、吉田鋼太郎等豪華卡司。龜梨和也除了擔綱主演，也演唱主題曲〈Diamond〉，歌曲特別邀請到有「令和熱門金曲製作者」之稱的新銳音樂人友成空負責作詞、作曲及編曲。《逆轉球團》LINE TV於28日全集上架。