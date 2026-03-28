TPE48舊兒童樂園拍MV「拍到打起來」！　險誤傷隊友 　

記者蔡琛儀／台北報導

女團TPE48推出第11張單曲〈偷偷被你打敗〉，MV拉到圓山舊兒童樂園拍攝，直接變成大型青春闖關現場。成員們挑戰套圈圈、打地鼠、射擊等遊戲蒐集愛心值，為開啟「告白之門」拚盡全力，拍攝氣氛一路失控，笑聲與勝負欲齊飛。

▲ TPE48推出歌曲 〈偷偷被你打敗〉。（圖／好言娛樂提供）

原本夢幻設定卻意外變競技場，林易沄打地鼠太投入還誤傷隊友，蔡伊柔當場抗議「公報私仇」；蔡亞恩則點名隊友是「射不準大師」，道具亂飛全場撿，劉曉晴更因射擊關卡卡關越玩越不甘心，甜美MV瞬間變成少女對決現場。

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首次站上C位的伊品成為焦點，她坦言開拍前壓力爆表，但實際上陣後只想「做就對了」，直到拍完才開始擔心成果。沒想到在遊樂園奔跑互動的過程中，反而產生被療癒的情緒，「像童年的自己被接住了」，成為最難忘的拍攝記憶。

▲ TPE48新歌MV到舊台北兒童樂園拍攝。（圖／好言娛樂提供）

副歌「7」手勢成為記憶點，象徵閃亮星群意象，但刀群舞難度也讓成員崩潰，轉位密集、節奏複雜，甚至臨時更換編舞讓舞蹈教室哀嚎連連。最終穿越「告白之門」對粉絲告白，成員直言早就被粉絲打敗，「每一份應援都是最珍貴的愛心」。

TPE48改名後，近期行程滿檔，從跨年、尾牙一路唱到春酒，演出場次逼近20場，幾乎天天和觀眾見面，成員們也陸續現身動漫展、電玩展與「鑽石舞台之夜演唱會」，橫跨偶像與次文化領域，曝光度全面開花。

▲TPE48 。（圖／好言娛樂提供）