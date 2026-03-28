黑人版石內卜惹眾怒？《哈利波特》影集爆危機　英國警方證實介入了

記者蕭采薇／綜合報導

改編自J.K.羅琳經典名著的HBO全新《哈利波特》（Harry Potter）影集，即將在今年12月重磅上線。不過隨著首支預告片日前正式曝光，卻意外掀起極大風波！由於劇中靈魂人物「石內卜教授」改由英國非裔男星帕帕艾西杜（Paapa Essiedu）接棒演出，引發部分激進網友不滿，帕帕艾西杜甚至因此收到了「死亡威脅」，驚動英國警方介入關切。

▲帕帕埃西杜飾演《哈利波特》影集中的石內卜教授，卻因此遭到死亡威脅。（圖／達志影像）

「新版石內卜」惹殺機？英國警方證實聯繫劇組

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過去在電影版中，「石內卜教授」由已故傳奇男星艾倫瑞克曼（Alan Rickman）完美詮釋，深植人心的形象也讓這次的選角面臨極大考驗。

根據外媒《TMZ》報導，負責影集拍攝地治安的赫特福德郡警方（Hertfordshire Constabulary）證實，雖然目前尚未接獲正式的報案紀錄，但警方已經掌握了針對帕帕艾西杜的死亡威脅情資。警方也透露，目前正持續與英國華納兄弟片廠（Warner Bros. UK Studio）保持密切聯繫，密切關注事態發展。

▲《哈利波特》影集版將於聖誕檔期上架。（圖／HBO Max提供）

預告片遭歧視言論洗版！HBO高層急下令加派保鑣

這場選角風暴在首支預告片釋出後越演越烈，影片下方湧入大量令人反感的種族歧視留言，針對帕帕艾西杜的攻擊不曾間斷。

對此，HBO高層凱西布洛伊斯（Casey Bloys）日前受訪時坦言，自從宣布帕帕艾西杜飾演石內卜後，針對他的威脅就層出不窮。為確保演員及工作人員的人身安全，劇組已全面升級拍攝現場的維安級別，加強戒備以防任何意外發生。