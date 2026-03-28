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布蘭妮酒駕被捕後首發聲！同框19歲兒猛敲頭　友人爆：她嚇死怕坐牢

記者蕭采薇／綜合報導

流行天后布蘭妮（Britney Spears）自本月4日因涉嫌酒駕（DUI）遭警方逮捕後，首度在Instagram上打破沉默！她於週五上傳了與19歲小兒子傑登（Jayden）的同框影片，母子倆對著鏡子瘋狂自拍。

▲布蘭妮（Britney Spears）涉嫌酒駕（DUI）遭警方逮捕後，首度在Instagram上打破沉默。（圖／翻攝自IG）

▲布蘭妮涉嫌酒駕遭警方逮捕後，首度在社群上打破沉默。（圖／翻攝自IG）

雖然布蘭妮在鏡頭前看似輕鬆，但身邊知情人士透露，這次被捕讓她「徹底嚇壞了」，親友們更祈禱她能以進入勒戒所代替牢獄之災。

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IG曬母子搞笑互動！布蘭妮狂喊：我很鎮定

在布蘭妮最新上傳的影片中，她與19歲的傑登對著鏡子開心自拍，期間布蘭妮還對著鏡頭喊道：「我很鎮定。我現在非常鎮定！」隨後她興奮地跳上跳下，還調皮地猛敲了一下傑登的頭，讓兒子痛得大喊：「噢！」

▲布蘭妮（Britney Spears）涉嫌酒駕（DUI）遭警方逮捕後，首度在Instagram上打破沉默。（圖／翻攝自IG）

▲布蘭妮和兒子一起入鏡，傑登戴著白帽致敬麥可傑克森。（圖／翻攝自IG）

布蘭妮在貼文中寫下：「謝謝大家的支持⋯能和親朋好友共度時光真的是一種福氣！」並附上一連串玫瑰表情符號。而在另一段影片中，兩人繼續打鬧拍照，戴著白帽的傑登看似在致敬麥可傑克森（Michael Jackson），說著：「我希望能像麥可一樣。」布蘭妮則簡短寫下：「保持善良（Stay kind.）。」

酒駕案5月開庭！知情人士爆：她怕被關

回顧這起案件，布蘭妮於3月4日在加州范朵拉（Ventura）因涉嫌酒駕被捕，並於隔天上午獲釋。目前全案正由當地地方檢察官辦公室審理中。發言人指出，檢方正在審查相關證據與資訊，並將於2026年5月4日預定出庭日前做出是否起訴的決定。

據《Page Six》報導，布蘭妮出獄隔天，傑登的賓士愛車（據傳為布蘭妮去年買給他的禮物）就停在她家門口。消息人士透露，她與前夫凱文費德林（Kevin Federline）生下的兩個兒子——20歲的尚恩（Sean）與19歲的傑登，目前都陪在她身邊，「兒子們很愛她，只想支持她，希望她能感覺好一點。」

▲布蘭妮（Britney Spears）涉嫌酒駕（DUI）遭警方逮捕後，首度在Instagram上打破沉默。（圖／翻攝自IG）

▲布蘭妮在鏡頭前看似輕鬆，但身邊知情人士透露，這次她「徹底嚇壞了」。（圖／翻攝自IG）

不過，這場牢獄之災顯然給了布蘭妮極大的心理陰影。友人爆料她對被捕感到「徹底崩潰」，這件事「把她嚇得半死」。知情人士表示：「布蘭妮知道自己必須面對後果，無論結果是什麼。」並指出她身邊的親友目前正雙手合十，祈禱法官能判處她進入勒戒所，而不是真的進監獄坐牢。

經紀人罕見撂重話痛批「不可原諒」

在酒駕被捕前，布蘭妮曾被目擊在與友人狂歡後出現危險駕駛的行為。而本月23日，她在經歷這場風波後首度外出，被拍到在加州馬里布的星巴克排隊買咖啡。當時她穿著棕色大衣、戴著黑墨鏡，行事作風相當低調。

面對這次的脫序行為，布蘭妮的經紀人凱德哈德森（Cade Hudson）罕見發表聲明，直言這次逮捕「不可原諒」。但他同時也期盼這能成為布蘭妮人生的轉捩點：「這是一起不幸的事件，絕對不可原諒。布蘭妮將採取正確的步驟並遵守法律，希望這能成為她生命中早該發生的改變的第一步。期盼她能在這段艱難時期獲得所需的幫助與支持。」

他也強調，布蘭妮摯愛的家人們正在為她制定一項「遲來但必要的計畫」，以幫助她重新找回健康的生活狀態。

 

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布蘭妮小甜甜布蘭妮Britney Spears

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