李遐怡爆秘戀Dok2 5年！　共創廠牌好友祝賀：朝結婚邁進

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女歌手李遐怡（Lee Hi）在2012年因參加《K-Pop Star》走紅，她在28日傳出與知名饒舌歌手Dok2從朋友昇華成戀人，還一起創立新廠牌，並發表合作歌曲，引起網友熱烈討論。

▲李遐怡被指和Dok2已經戀愛五年。（圖／翻攝自李遐怡IG、韓網）

韓國網路雜誌《HIP》28日報導Dok2與李遐怡將隨著新廠牌「808 HI RECORDINGS」推出首張單曲《You & Me》，同時指出兩人是「真情侶」，無預警公開戀情讓大票網友感到震驚，兩人的好友Sleepy更在報導下興奮留言「朝結婚邁進」，表達熱烈祝福。

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隨後，韓媒《Dispatch》跟進指出，李遐怡和Dok2其實已熱戀約五年，兩人的緣分回溯至2016年《無限挑戰》的合作曲〈Like〉，之後頻繁在音樂上交流，如2017年的〈On&On〉，並於2022年底正式交往。圈內人士透露：「兩人的緣分已久，正以認真的態度交往中。」這段戀情在嘻哈圈也早已是公開事實。

▲李遐怡和Dok2聯手發新歌。（圖／翻攝自Instagram／leehi_hi）

據悉，目前Dok2與李遐怡正共同停留在美國，對於戀情報導，男方相關人士表示：「由於Dok2人在美國，因為時差關係目前仍在確認事實中。」不過，李遐怡在與前東家約滿後，選擇將公司名稱變更為結合兩人象徵的「808 HI RECORDINGS」，舉動已被外界視為認愛。