《女神降臨》真人是她！作家懷孕更美了「捧肚報喜」老公甜蜜入鏡

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣網路漫畫《女神降臨》翻拍韓劇後大受歡迎，作家喵嗚（야옹이，Yaongyi）長相甜美、身材比例完美，曾被粉絲熱議「根本就是《女神降臨》真人版」。她2022年再婚嫁給漫畫家田善旭，夫妻倆感情甜蜜，3月迎來好消息，她於18日平安誕下一子，令粉絲驚喜「喵嗚作家有寶寶了！」

▲《女神降臨》作家喵嗚捧孕肚報喜，老公也跟著入鏡。（圖／翻攝自喵嗚IG）



喵嗚曾有過一段婚姻，與前夫育有一子，後來獲得扶養權，她與漫畫家田善旭再婚後，夫妻倆共同扶養兒子，沒想到，她近來迎來懷上二胎的好消息，只是懷孕消息保密到家，直到27日，她才親自宣布：「這段時間連載休息的原因，現在才小心地與大家透露。」證實懷二胎，且已經平安誕下一兒。

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喵嗚發文表示：「我們家庭有個天使寶寶來臨了，在陌生但又令人激動的時間裡，我們4個人正一點一滴地學習並感受著成為一家人的每個瞬間，謝謝大家的等待，我會以好的作品回歸。」

▲喵嗚是《女神降臨》作家，透過該作品爆紅。（圖／翻攝自Naver Webtoon）

據報導，喵嗚的二兒子已經在18日出生，而她從2025年12月便進入養胎期，作品連載暫停更新，直到近日才正式公佈休息原因。特別的是，她同步公開懷孕照片，還是有著美麗的外貌、纖細的手臂，令粉絲驚呼「懷孕更美了」。