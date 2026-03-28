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486先生重砲批少年得志！　Makiyo高EQ發聲：我是幸福的人

記者陳芊秀／綜合報導

藝人Makiyo日前缺席大 S 金寶山雕像揭幕儀式，引發與 S 家姊妹情生變的傳聞，隨後她解釋是因癲癇發作才告假。而她被電商名人「486先生」陳延昶發文指年少得志、價值觀與一般人落差極大，對方更認為當年打人事件是「傲慢累積到頂點」。對此她今（28）日大方回應批評。

▲▼Makiyo被486先生批評少年得志，本人高EQ發文回應了。（圖／翻攝自臉書）

▲Makiyo被486先生批評少年得志，本人高EQ發文回應了。（圖／翻攝自臉書）

486先生回憶過往採訪Makiyo的經驗，「她的價值觀跟我們一般正常人，落差真的非常大，她出道太早，年紀輕輕就一炮而紅，就是典型的少年得志。」他感嘆Makiyo後來發生的打人事件，「是傲慢累積到頂點的爆發。」

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Makiyo發文感謝486先生的關心，並將對方的批評解讀為「前輩的心疼」。她坦言兩人的價值觀確實不同：「你的價值觀是比較保守的安全感；對我來說，不管環境辛苦、成功或挫折，都是一種磨練，只要不再犯同樣的錯。」她更語出驚人地表示：「我對金錢沒有一絲絲的煩惱壓力，這對一般人來說應該很難理解。」她反問，若擁有幾千萬、幾億卻過得不快樂、恐懼沒安全感，那才是真的辛苦。對她而言，金錢買不到現在活在當下的正能量。

目前生活重心的變化也讓Makiyo有了新體悟。她透露現在正努力學習當媽媽，並研究醫療方面以幫助更多人，還有吃健康的自然農業。她也在學習如何簡單快樂的下廚，幫助單親父母節省時間，就有剩餘的時間當作「給自己的禮物」。文末她再次致謝：「謝謝你的關心，我是幸福的人。」以正向態度回擊外界的質疑。而486先生也來到她的發文下留言：「要加油喔小丫頭。」


【Makiyo全文】

我真的很感謝 486先生的關心！

我之前去上他的節目，工作人員都對我超級親切、很歡迎我，那份溫暖我一直記在心裡。486先生說的『殘酷』，我想是前輩對我的心疼。對我來說，能被這樣溫柔對待，這就是一種幸福，一點都不殘酷

我們的價值觀雖然真的有一點不一樣

你的價值觀是比較保守信的安全性的價值觀

當然這一種基本的價值觀是一定要有的

但是對我來說的價值觀是不管怎麼樣的環境辛苦成功失敗挫折都當作是一個磨練跟一個經驗然後不要再犯同樣的錯

要活在當下珍惜現在過去的事情學習過去的失敗學習感謝有這些過去的所有的一切

才知道現在幸福快樂活在當下的珍惜，

我對金錢沒有一絲絲的煩惱壓力這對一般的人來說應該很難理解

你很有錢但是你不快樂或者是你沒有錢你不開心你很辛苦痛苦可能一般人來說這個才叫殘酷

所以我覺得不管有幾千萬幾億幾百億但是過得不開心快樂的生活煩惱憂鬱害怕恐懼沒安全感，那就真的很辛苦

我現在活在當下珍惜

幸福的正能量的幫助我

這個是用金錢都買不到

我現在也在學習怎麼樣當媽媽

怎麼樣學習醫療方面幫助更多人

還有吃健康的自然農業

還有開始在學習怎麼樣簡單的快樂下廚給單親媽媽們省時間給孩子吃最好吃的料理方式,希望可以幫助更多更多的爸爸媽媽們剩時間

然後多的時間就是給自己的禮物自由的時間！

謝謝你的關心，我是幸福的人

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Makiyo

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