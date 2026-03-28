直擊／《愛情怎翻譯》183cm男神信義區散步！熱情揮手粉絲：再見～

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣男星福士蒼汰擁有183公分修長比例，他28日受邀出席台灣時尚活動，穿著西裝與大隊來場西裝遊行，13點從台北101水舞廣場出發，漫步在信義區街頭，被不少人認出真實身份。而他稍早受訪，親切用中文自我介紹「大家好我是福士蒼汰」，離開前還親切地喊著「再見」，模樣超可愛。

▼▲福士蒼汰擔任GQ Suit Walk活動大使。（圖／記者林敬旻攝）



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福士蒼汰去年為了拍攝電影《花臉貓：修羅道》訪台，同時也學了不少中文，只可惜行程滿檔，他沒辦法在鬧區走走逛逛，28日受邀出席活動，終於有機會漫步在信義區，他說：「去年來台灣沒有機會到101走走，這次擔任活動大使很開心，每位參加者的熱情我都有感受到。」

▲福士蒼汰熱情與粉絲打招呼，離開前還用中文萌喊「再見」。（圖／記者林敬旻攝）



在拍攝期間，他也學了不少中文單字，除了用中文自我介紹，還講出「電影」、「花臉貓」等單字，親切表示，「很開心再次回到台灣」。聊起拍攝電影的趣事，他難忘與韓寧對戲的經驗，「我們有很多日文對手戲，可以互相交流日文、教日文，讓我印象深刻。」

▲福士蒼汰還隨著活動在信義區周遭繞一圈散步。（圖／記者林敬旻攝）



每次來台必吃，福士蒼汰零猶豫回答「小籠包，台灣的小籠包真的很好吃，我現在也想馬上去吃！」此趟行程短暫，他下台時，不忘與四面八方的粉絲問候打招呼，道地講著中文「再見」，親民風範超圈粉。