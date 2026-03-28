孫儷一度傳罷工！吳慷仁首部陸劇定檔　118秒預告「監控妻」太駭人

記者陳芊秀／綜合報導

金馬影帝吳慷仁去年9月進軍大陸、簽約「壹心娛樂」後紛擾不斷，而他首度參演陸劇《危險關係》，女主角是孫儷，終於定檔於本月31日播出。隨著正式預告曝光，兩人對手戲也吸引觀眾注意，這也是吳慷仁轉戰大陸發展後第一部作品。

▲孫儷、吳慷仁合作的陸劇定檔。（圖／翻攝自微博）

《危險關係》描述吳慷仁飾演的醫生「羅梁」與孫儷飾演的老師「顏聆」的婚姻糾葛。表面上兩人是一對恩愛夫妻，實則妻子遭到丈夫監控，兩人關係逐漸扭曲，故事主題是PUA（Pick-up Artist），指情感虐待和操控，編劇兼導演是薛曉路。

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▲孫儷、吳慷仁戲裡飾演夫妻。（圖／翻攝自微博）

而《危險關係》在開播前3天釋出定檔消息，宣傳相當低調，加上官方微博至今尚未開設，引發外界猜測與吳慷仁的立場爭議有關。回顧拍攝期間，陸網瘋傳孫儷一度罷工，但是並未證實，輿論告一段落後，兩人在上海復工拍攝，歷經一年半後製才終於定檔。吳慷仁也在個人微博轉發預告，感性發文表示：「此刻是故事的開始，參與的所有工作人員謝謝你們，裡裡外外，辛苦了。希望你們喜歡。」

▲首部陸劇定檔，吳慷仁發文。（圖／翻攝自微博）

▲孫儷宣傳新劇。（圖／翻攝自微博）