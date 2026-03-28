蔣萬安化身外援 姚元浩帶隊狂奔喊KID你瘋了

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》在大家熟悉的台北取景，將帶領觀眾深入探索這座熟悉卻又充滿驚喜的城市。主持人吳宗憲感性表示，雖然台北是許多人居住的地方，但大家真的了解它嗎？這次要揭開台北市的神秘面紗，帶領大家一探大巨蛋、台北101以及士林夜市、林安泰古厝等知名觀光景點。而本集最大的驚喜亮點，莫過於台北市大家長市長蔣萬安一身輕裝驚喜現身，化身「最強外援」加入遊戲關卡，讓吳宗憲也大喊：「真的是大家的偶像」。

▲蔣萬安（右二）化身最強外援。（圖／綜藝玩很大）

此次賽制考驗藝人對大眾運輸的熟悉度，參賽者必須帶著悠遊卡，善用捷運、公車及YouBike等交通工具穿梭於台北街頭完成關卡。兩隊陣容勢均力敵，黃隊由KID（林柏昇）領軍，帶領蘿莉塔、UNA與楊晨熙；黑隊則由姚元浩帶領潘映竹、王宣與雨婷迎戰。

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▲蘿莉塔(左)玩到懷疑人生。（圖／綜藝玩很大）

為了在街頭尋找一絲線索，黑隊姚元浩直言：「我們黑隊唯一能勝出的就是速度、跑步！」帶著隊員們在台北街頭全力狂奔，穿梭求勝。這場體力與智力的雙重考驗也讓藝人們吃盡苦頭，雙方火藥味十足，姚元浩突然大喊KID你瘋了，讓氣氛升溫。黃隊的蘿莉塔因為玩得太過投入、消耗大量體力，在憲哥提問時竟呈現恍惚狀態，被憲哥當場笑虧：「怎麼結婚後變得一副失神的樣子！」KID更是毫不留情地點頭認同。

▲每個人都想主動上陣。（圖／綜藝玩很大）

儘管耗費大量體力與腦力，藝人們還是把握機會，在闖關過程中大嗑烤串燒、糖葫蘆、烤魷魚等最道地的街頭美味小吃。兩隊從白天一路跑到黑夜，究竟誰能克服萬難，成為真正的「台北地理通」？