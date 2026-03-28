《浪姐7》姐姐親友團超大咖！蕭薔連線林志穎　中港台紅星全來了

記者陳芊秀／綜合報導

人氣陸綜《乘風2026》（又稱《浪姐7》）於昨（27）日正式公開32位姐姐的完整名單，其中來自台灣的女藝人包括蕭薔、范瑋琪、曾沛慈、徐潔兒及江語晨，還有金馬影后李心潔也參戰。製作單位28日公開「乘風好友連麥大會」，眾姐姐連線的好友都是中港台大咖藝人，令人眼睛一亮。

▲蕭薔錄《浪姐7》連線林志穎。（圖／翻攝自微博）

節目企劃「親友連麥」為主題，展現參賽者驚人的演藝圈人脈。其中「台灣第一美女」蕭薔連線的是「不老男神」林志穎；范瑋琪則與金曲歌王王力宏通話尋求專業建議。接著徐潔兒與張韶涵連線、曾沛慈與汪東城連線，勾起《海豚灣戀人》、《終極一班》回憶殺，江語晨與潘瑋柏的幽默對話也增添不少話題。

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▲范瑋琪連線王力宏。（圖／翻攝自微博）

▲曾沛慈與汪東城連線。（圖／翻攝自微博）



▲徐潔兒與張韶涵連線。（圖／翻攝自微博）

而大陸代表有《甄嬛傳》的陶昕然，這次連線「甄嬛」孫儷，對方幽默建議再現劇中經典的「冰嬉舞」。陸劇女神陳瑤連線曾舜晞，被曾舜晞說「準備拿冠軍了是嗎」。還有黃燦燦連線收視女王楊紫、孫怡連線汪蘇瓏，何宣林連線李蘭迪、李心潔連線許茹芸，支持的好友都是中港台的一線藝人。

▲孫怡連線汪蘇瓏。（圖／翻攝自微博）

▲李心潔連線許茹芸。（圖／翻攝自微博）

《浪姐7》這次挑戰全開麥直播方式播出，定檔4月3日首播，節目將播至6月19日，過程中會安排7場大型公演。