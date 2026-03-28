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「搖滾祖媽」Tizzy Bac惠婷變了！ 　拿到CORTIS專輯…秒變迷妹

記者蔡琛儀／台北報導

Tizzy Bac將推出「說出我的名字」最終限定場「ACOUSTICLIVE」，睽違近20年再以純粹編制登場，門票於3月29日中午12點開賣。為呈現全新聲音樣貌，團員密集練團、全面重編曲目，細節反覆打磨，全力備戰這場收斂後的極致演出。

▲▼ Tizzy Bac 即將展開《說出我的名字》最終限定場「ACOUSTIC LIVE」。（圖／相信音樂提供）

▲Tizzy Bac 即將展開「說出我的名字」最終限定場「ACOUSTIC LIVE」。（圖／相信音樂提供）

排練期間也出現意外插曲，惠婷收到偶像CORTIS專輯驚喜直呼「一秒回到校園時代」，抽到馬丁小卡更讓心情瞬間亮起，前源笑虧她「臉色都變明亮了」，為緊湊練團增添輕鬆氣氛，也讓備戰過程多了療癒時刻。

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談到演出概念，惠婷以「白水晶」形容，認為是收斂後最純粹的能量；前源則比喻成「柚子胡椒雞白湯拉麵」，外表清爽卻層次濃厚。團員也引用已逝貝斯手哲毓的話，認為能在去除編曲後仍打動人心的，才是好音樂，因此決定回歸最直接的情感。

▲▼ Tizzy Bac 即將展開《說出我的名字》最終限定場「ACOUSTIC LIVE」。（圖／相信音樂提供）

▲ 慧婷爽收CORTIST專輯。（圖／相信音樂提供）

團員不忘幽默提醒歌迷，除了練手速搶票也要顧好膝蓋，「這次要全程站著聽！」5月9日演出將作為專輯階段最終場，向一路陪伴的歌迷發出邀請，期待在這場更純粹的現場裡，留下更深刻的停留時刻。

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Tizzy Bac

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