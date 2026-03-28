陳喬恩難得「正面解放內衣」！事業線全被拍 堅持2原則hold住螞蟻腰

記者潘慧中／綜合報導

陳喬恩儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她27日突然在社群網站上傳兩張解放運動內衣的正面照，而窈窕身材的背後，其實來自她日常的兩大堅持。

▲陳喬恩辣露深溝。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



畫面中，可以看到陳喬恩展現了兩款風格截然不同的清新造型。第一張照片呈現出柔和的居家氛圍，她穿著白色蕾絲花紋內衣，外搭一件隨性滑落的白色罩衫，烏黑長髮自然垂墜。

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▲陳喬恩最近狀態絕佳。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



另一張照片則呈現俐落優雅的感覺，陳喬恩換上膚色內衣，外罩薄透的淺色長袖開襟衫，下半身搭配米色絲緞長裙。她對著鏡頭展現燦爛笑容，散發出清新脫俗的女神氣場。

▲陳喬恩難得正面解放運動內衣。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



針對外界誇讚近期狀態「美翻了」的回應，陳喬恩大方分享了維持身材的祕訣，「為努力保持運動，和吃蛋白質的自己掌聲鼓勵」，讓人窺見她身為女明星自律的一面。

▲陳喬恩分享維持體態的兩大堅持。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）