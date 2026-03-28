《單身5》金高恩狂壓鼻樑！豬鼻子現形：我真的沒動　揭曉與他關係

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金高恩出演戀愛實境秀《單身即地獄5》打開知名度，有著可愛的貓咪長相，受到觀眾喜愛，不過，她擁有精緻的五官，也使得許多人好奇「是不是有整形」。對此，她27日在YouTube頻道正面回應，透露自己確實割過雙眼皮，但鼻子是天生的，當場把鼻型壓扁成，證實自己真的鼻子純天然。

▲金高恩誠實坦言自己有割雙眼皮。（圖／翻攝自金高恩YouTube）



金高恩有著精緻的美貌，但也因此遭到觀眾懷疑「非天然」，她近日在影片裡正面回應整形傳聞，「眼睛有割過雙眼皮，但鼻子沒做過，我連填充物都沒打，真的什麼都沒有弄」，現場壓著鼻頭，證明自己所言為真。

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▲▼金高恩狂壓鼻樑，證實自己沒動鼻子。（圖／翻攝自金高恩YouTube）



針對自己的鼻子，金高恩坦言稍微有鷹勾鼻，確實有動念要不要削掉，但發現沒那麼簡單，加上近來鷹勾鼻是趨勢，樂觀地笑喊：「我想說可以省錢！」於是就沒再動念整鼻子。

▲金高恩首度澄清「我跟珆乾哥哥不是情侶」。（圖／翻攝自金高恩YouTube）



另一方面，《單身即地獄5》播畢後，金高恩與節目裡男嘉賓趙珆乾的感情同樣備受注目，她首度正面回應，「我跟珆乾哥哥不是情侶」，目前是以友好的兄妹關係相處。