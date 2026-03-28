金鐘國罹罕病「還沒痊癒」　2天內無法進食：鬼門關前走了一趟

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手金鐘國（金鍾國）日前罹患罕見疾病，耳蝸管出現問題，導致他的平衡失控，錄製《Running Man》時，只能靠著哈哈攙扶入場。他當時表示「一週就會痊癒」，但近日YouTube頻道更新，他坦言「還沒痊癒」，病發主因是過勞、壓力過大，一個月內穿梭了4個國家後，才突然出現症狀，整個世界天旋地轉，痛苦程度讓他直言「在鬼門關前走了一趟」。

▲金鐘國影片更新透露自己罹罕病還沒痊癒。（圖／翻攝自金鐘國YouTube）



金鐘國近日透過YouTube更新近況，他透露「我現在連講話都有點不容易，身上出現了點小病」，罹患前庭神經炎，內耳的前庭神經發炎，導致他的平衡感失調，病發主因是過勞或壓力過大，「整個世界在天旋地轉，我什麼都做不了，2天內什麼都沒吃，連水都不太能喝，在鬼門關前走了一趟。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金鐘國2天內無法進食，水都不能喝，他形容「鬼門關前走了一趟」。（圖／翻攝自金鐘國YouTube）



談起自己的病發原因，金鐘國透露自己前陣子太忙，一個月內搭著飛機穿梭了4個國家後，才突然出現這些症狀。影片拍攝當時，金鐘國罹病還未滿1週，他坦言「還沒有痊癒，因為還沒滿1週，所以現在還是有點世界在轉的感覺。」

▲金鐘國太忙碌導致病發。（圖／翻攝自金鐘國YouTube）



平衡感失調，金鐘國就連開車都沒辦法，但一般活動沒問題，「就算世界天旋地轉非常地痛苦，但人還是要繼續動，要保持活動，前庭系統才會慢慢地找回自己的位置。」影片中，他參與洗車等日常活動，不需靠人攙扶，看起來狀態已經比《Running Man》錄影時好，也讓粉絲放心不少。