李昌鈺曾允諾「幫孫安佐求情」！解析案情…暖心勉勵：做有用的人

記者陳芊秀／綜合報導

華人神探李昌鈺於27日在美辭世，享壽87歲。過去藝人狄鶯之子孫安佐在美捲入恐嚇校園風波時，曾透露兒子從小視李昌鈺為偶像，夢想成為反恐警察。對此，李昌鈺當年曾溫暖回應，若孫安佐被定罪，願意寫信向法官求情，並勉勵孫安佐記取教訓成為有用的人。

▲華人神探李昌鈺辭世，生前曾勉勵孫安佐。（圖／ETtoday資料照）

回顧2018年，孫安佐因在美校園揚言攻擊遭逮，身為軍事迷的背景意外曝光。狄鶯曾在節目中透露，孫鵬常陪兒子去打靶，兒子極富正義感且著迷於槍械武器，最大心願就是追隨偶像李昌鈺的腳步，在犯罪心理與鑑識專業領域做出貢獻。李昌鈺當年了解孫安佐事件後，精準剖析案件關鍵在於「有沒有擁槍」，警方雖在孫安佐家中發現子彈、十字弓等武器，但並沒有發現槍枝，所以在囤積軍火和犯案這部分的嫌疑，還有申辯的空間，他指出，「囤積軍火」是美國國土安全部與移民部門經常會使用到的專有名詞，且屬於比較嚴重的措詞，只要把細節一一釐清，全案還是有討論空間。

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▲孫安佐。（圖／記者周宸亘攝）

李昌鈺生前對孫安佐的勉勵充滿智慧，他直言「打官司沒有贏家，都是輸的」，並建議孫安佐回台後應專注學業或衝刺前途。儘管因留下紀錄，未來申請赴美可能受阻，但他仍樂觀勉勵：「若是日後成為某個領域的專家，美國會請你去的。」