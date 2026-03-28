左腳快抽筋撐一周！張景嵐求醫「揪出多年隱疾」：該不會是那時候歪的吧

記者潘慧中／綜合報導

張景嵐27日在社群網站坦言，左腳的不適感已經持續了快一個禮拜，求助醫生後，卻在檢查過程中意外發現了隱藏許久的身體秘密，還可能與兒時的一場意外有關。

▲張景嵐左腳的不適感已經持續了快一個禮拜。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）



經過醫生的專業診斷，張景嵐才發現自己的尾椎原來一直往左邊歪斜。這種尾椎不正的狀況，直接影響到了她的日常運動表現，「在練臀的時候，兩邊肌肉啟動會不一。」

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▲張景嵐被診斷尾椎不正。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）



這次就醫釐清了長期以來在健身訓練時，肌肉出力不平均的根本原因，也解決了張景嵐持續一週「左腳一直快抽筋但是又抽不了」的不適感。

▲張景嵐針灸完舒服了不少。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）



照片中，可以看見張景嵐接受治療的狀態。她身穿細肩帶上衣，趴臥在鋪有粉紅色拋棄式墊巾的治療床上，「今天針灸尾椎附近的筋膜，超痠～但針完就全身都鬆了一半，超神奇！」

在診斷出尾椎歪斜後，張景嵐突然聯想到小時候的一段記憶。她回想起童年溜滑水道時，曾經過滑水道的接縫處，當時尾椎感受到劇烈的疼痛。這段塵封往事讓她忍不住推測：「該不會是那時候歪的吧？」