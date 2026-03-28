李尚寶出道20年「突清空IG貼文」家中身亡被發現　堂哥沉痛發聲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員李尚寶（ 이상보）27日傳出噩耗，他26日在家中身亡被發現，家屬緊急報警後還是沒能救回他一命，享年44歲。由於他走得突然，悽楚連經紀公司都措手不及表示「確認中」，但隨後靈堂、訃聞對外公開，死訊被證實。與他一起經營烤肉店的堂哥27日接受韓媒電訪，坦言「心情很複雜」，無法相信弟弟離世。

▲李尚寶出道20年，卻傳來身亡消息。（圖／翻攝自韓網）



根據韓媒報導，李尚寶在26日12點40分被發現在自己的家裡斷氣身亡，家屬發現後緊急報警，但已經為時已晚，警方初步判斷沒有外力他殺的痕跡，至於死因為何，公司低調表示「尊重家屬意願，死因不公開」。不過，也有媒體發現，他在離世前，把IG貼文全部清空，現在刪到一則都不剩。

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▲李尚寶IG刪光所有貼文。（圖／翻攝自李尚寶IG）



他2006年以戲劇《透明人間崔長洙》出道，2022年因服用精神藥物上街後，在街上走路搖搖晃晃，被誤認是染毒，後來洗刷污名，2023年力拼復出參演《優雅的帝國》，但這2年來他雖鮮少在螢幕前露面，選擇與堂哥一起經營烤肉店。

▲李尚寶2022年遭誤會吸毒，曾出面喊冤。（圖／翻攝自YTN）



堂哥得知他的死訊陷入衝擊，沉重表示「心情很複雜」。不僅如此，2026年甚至是李尚寶出道20週年，卻傳來遺憾消息，令歌迷感到心痛，他的靈堂已在27日設置完成，29日上午10點半預計出殯。