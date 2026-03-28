王俐人低胸睡衣吹髮！傲人上圍不經意見客　網歪樓：誰看吹風機

記者陳芊秀／綜合報導

49 歲女星王俐人雖然年近半百，但依舊保養得宜。近日她大方分享換了新吹風機的好心情，透露頭髮變得更滑順。然而，影片中她身穿一件深色低胸細肩帶絲質睡衣，大方展露性感好身材，傲人上圍更是不經意見客。火辣畫面讓網友全歪樓，紛紛驚呼：「我發誓我沒在看吹風機！」影片上架短短幾天觀看數超過50萬，意外引發轟動。

▲王俐人年近半百仍保持凍齡外型。（圖／翻攝自IG）

影片中，王俐人身穿一件深色的低胸細肩帶絲質睡衣，材質貼身且具有光澤感。隨著她舉手吹髮的動作，領口的V字設計，讓豐滿的上圍與性感的鎖骨一覽無遺，好身材完全藏不住，而腰身到臀部兼後製加上花朵遮住，難掩逆天長腿的性感線條，加上即便是在近乎素顏的狀態下，肌膚依然白皙緊緻，看不出歲月痕跡。令網友驚呼「我發誓我沒在看吹風機」、「太辣了」、「真的很難注意頭髮」、「這樣太性感了啦」、「頭髮已經不重要了」、「這身材49歲妳敢信？」。

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▲王俐人穿低胸睡衣吹頭髮！留言串網友全歪樓。（圖／翻攝自IG）

儘管大多數網友給予好評，但仍有少數酸民在留言區寫下質疑：「現在也走這種流量？」、「阿姨，好看的時候不露，現在露」。對此，王俐人並未選擇沉默，而是高 EQ回應道「不是故意的，早知道我就完妝」、「你沒看過怎麼知道什麼時候是好看」。還有網友笑回「掌握了流量密碼」，釣出本人以大笑表情圖案親回：「是真的知道流量密碼的話事業就會大了。」