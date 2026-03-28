歐陽娜娜「側胸到背後全空」罕見大解放！旗袍包出S腰身 震撼2.3萬人

記者潘慧中／綜合報導

歐陽娜娜近年轉往大陸發展演藝事業，沒想到平常打扮甜美帥氣的她，最近為了拍攝工作，特別嘗試了旗袍，新造型與以往截然不同，側胸到背後還大面積挖空，立刻吸引2.3萬人按讚朝聖！

▲歐陽娜娜側胸到背後大面積挖空。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）



照片中，可以看到歐陽娜娜身穿的這襲旗袍採用了沉穩的色調，上面點綴著精緻的刺繡圖案，剪裁完美貼合她的身形。為了配合整體造型，她特地打造了復古的髮型，盤起長髮、搭配優雅的髮飾與耳環，更增添了幾分古典氣質。

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▲歐陽娜娜辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）



更讓人眼睛為之一亮的是，旗袍的挖空剪裁完美襯托出歐陽娜娜的肩頸線條，側胸一路延伸到背部的白皙肌膚也全部露出，舉手投足讓粉絲大飽眼福。

▲▼歐陽娜娜穿貼身旗袍。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）



事實上，歐陽娜娜維持身材的背後付出了不少心力，她分享過一道「花椰菜飯」減肥餐，將花椰菜被剁碎後，再加入鮭魚及其他調味炒熟，100公克熱量只有25大卡，是白飯183卡的7分之1，加上花椰菜富含蘿蔔硫素、維他命C，可以防老化又提高免疫、改善血脂等等，是相當健康的減肥食材。