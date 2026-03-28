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劉雨柔產後8個月「體重比剛懷孕還輕」！解放內衣褲…認了這部位變大

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2025年7月與職籃球星胡凱翔結婚後，同月生下女兒「小花生」。產後8個月，她28日在社群網站上傳兩張單穿內衣褲的近況照，開心記錄體態變化，「從過完年後到現在，體重已經比我剛懷孕那時候還輕，但距離我自己設定的目標，還差一點點，理想數字比我產前的日常體重更低。」

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔近況照。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

為了激勵自己持之以恆，劉雨柔採取了「舊衣服不丟」的策略，將過去的服飾視為努力的方向與動力，並強調健康維持才是最重要的事。儘管理想體重比產前還要低，但她認為這並非找自己麻煩，而是「在這忙碌的育兒生活中，總算是被我找到了一線希望」。

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▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔的體重已經比剛懷孕時還輕。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

從近況照中，只見劉雨柔身穿深咖啡色的內衣褲，腹部相當平坦且帶有些微線條，手臂與肩頸線條也十分緊實。然而，她也坦言體重雖然下降了，但身型確實難以完全恢復如初，「比方說⋯臀圍比例上就稍微變大了一點，不過也不用太計較啦，畢竟這也是寶寶來到這世界上的痕跡。」

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔懷孕時期也很美。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

針對近期熱門的猛健樂，劉雨柔直言以「冷眼」看待，並明確表示沒打算要跟這波潮流，「我倒想看看～是猛健樂比較猛，還是我的意志力比較猛。」

劉雨柔IG全文：

紀錄
幫自己設定一個目標
從過完年後，到現在
體重已經比我剛懷孕那時候還輕
但距離我自己設定的目標，還差一點點

理想數字比我產前的日常體重更低

但這絕對不是找自己麻煩
在這忙碌的育兒生活中
總算是被我找到了一線希望

身邊很多朋友在打猛健樂 （冷眼）
但這波潮流我可沒打算要跟
我倒想看看～
是猛健樂比較猛，還是我的意志力比較猛

不過既然是紀錄，就還是要說一下
產後的體重能掉，但身型就真的很難了
比方說⋯
臀圍比例上就稍微變大了一點
不過也不用太計較啦
畢竟這也是寶寶來到這世界上的痕跡

#還差一點點就成就解鎖了
#舊衣服不丟就是一種激勵
#健康維持才是最重要的事

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關鍵字

劉雨柔胡凱翔

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