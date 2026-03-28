孫德榮當爸了！領養26歲的他…3億遺產、身後事安排動向曝

記者陳芊秀／綜合報導

65 歲金牌經紀人孫德榮曾飽受膀胱癌之苦，對於生死表現豁達，日前正式宣布領養 26 歲的唯哲為養子，兩人不僅合拍寫真，更完成奉茶古禮。孫德榮直言 3 億家產將分給真正對他好的人，「他們只要讓我快樂，我就給」。

▲孫德榮領養26歲的唯哲當養子，遺產已經分配好。（圖／翻攝自臉書）

據《TVBS新聞網》報導，養子唯哲原是職業軍人，其父母是孫德榮的鐵粉兼朋友，提早退伍，孫德榮更抗下違約金。他無私照顧行動不便的孫德榮，每週一至週五貼身同住，週末回家孝親，這份心感動孫總，最終在唯哲父母同意下完成領養。孫德榮更為了支持擔任保險經紀人的兒子，開始研究保單，並將遺囑中原本設定的32位受益人全數轉為保單贈與，名單中皆是長期陪伴他、帶給他快樂或生活較為辛苦的貴人與好友。

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▲孫德榮飽受膀胱癌之苦，唯哲無私照顧。（圖／翻攝自臉書）

孫德榮對於身後事也早已安排周全。他去年（2025）上于美人廣播節目《美的世界》，吐露已為身後事做好妥善準備，從火葬儀式到墓地塔位，甚至壽衣西裝都準備齊全。他曾公開表示名下遺產達3億元，去年就開始找律師修訂正式遺囑、列入分配名單的親友有32人，每位最少可得200萬元現金，其中姓孫拿不到現金，但可拿到市值6至7千萬的房子，分配之細連律師都驚呼：「怎麼這麼多人！」