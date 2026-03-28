散步到一半「腸子掉下來」！蘿莉塔往下摸：果然　忍痛自救太狂

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔（李晨菲）儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。她27日便突然在社群網站坦言，前幾天獨自推著娃娃車散步時，下腹部突然一陣疼痛，伸手一摸「果然我疝氣了」。

▲蘿莉塔散步到一半腸子突然掉下來。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



蘿莉塔還原當時情況，原來她前幾天自行帶女兒出門的時候，走到一半突然覺得下腹部有痛感，伸手一探正如她預期的是疝氣，「就是腸子掉下來。」

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▲蘿莉塔當時獨自推著娃娃車散步。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



面對突如其來的身體異狀，人在街頭的蘿莉塔並未立刻返家，原因是「捨不得讓睡得香甜的寶包起床」，只好忍痛繼續推著娃娃車，直到女兒醒來才趕快啟程回家，「只能說為母則強呀，自己都覺得不可思議。」

▲蘿莉塔當時忍痛等到女兒睡醒才回家。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



回到家後，蘿莉塔透露自己最後是「想辦法把腸子推回原位」。當網友在留言區好奇詢問具體方式時，她解釋就是「穿緊一點的褲子然後縮成一團，慢慢就推回去了」。

▲蘿莉塔最後自行處理。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）