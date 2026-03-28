偷300元三明治關10天！星二代女星傳長期拘留…警方不放人原因曝

記者陳芊秀／綜合報導

35歲日本女星坂口杏里是已故傳奇影后坂口良子的女兒，3月17日因涉嫌在東京的便利商店偷竊價值300日圓的三明治遭逮。這已是她第三次被警方逮捕，此前曾因恐嚇未遂兩度被捕。儘管案情輕微，但截至27日她仍被拘留中，此舉也引發法界人士的質疑。

▲坂口杏里涉嫌偷超商的300元三明治，目前仍被警方拘留。（圖／翻攝自IG）

坂口杏里坎坷人生再蒙塵

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據日媒《FRIDAY》報導，坂口杏里曾以清純星二代身分闖蕩演藝圈，但在2013年母親過世後生活遭逢巨變，不僅沉迷牛郎店欠下巨債，更於2016年改當AV女優，並經歷兩段閃電離婚。近年她雖退出演藝圈，卻仍因向粉絲募款等負面新聞，被網民諷為「話題不斷的一般人」。此次因偷一個300日圓的超商三明治被逮捕，至今已經超過一周，但截至3月27日為止都沒有傳出獲釋消息。

律師質疑：單純竊盜為何拘留至今

森實法律事務所的森實健太律師接受採訪時指出，一般這類輕微的「順手牽羊」案件，若嫌疑人無逃亡風險且達成和解，通常會迅速釋放或處以罰金。他表示：「像這種單純竊盜案件，需要拘留長達10天以上確實令人存疑，我個人從未遇過。」更質疑坂口杏里可能因為身分特殊而遭到「特別對待」。

名人淪為以儆效尤工具

某位電視台人員透露，警方在逮捕名人時，即使案件輕微也常主動向媒體放話，藉此達到「以儆效尤」的效果，並展現辦案績效。坂口此次很可能淪為警方與媒體獲取流量的「示眾對象」。此外，知情人士也爆料警方執法對媒體圈同樣嚴苛，日前甚至有電視台高層因「腳踏車酒駕」被實名公布，導致事業徹底終結。