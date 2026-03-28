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男子穿超單薄「突衝入海中」　身份曝光...竟是男團隊長

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone隊長周祖安首次單飛推出個人單曲〈不想再讓你哭〉，正式啟動個人音樂計畫。為了呈現最理想狀態，他在錄音室連續苦磨3天、每天超過10小時，累積錄製上百軌聲音反覆調整，才完成作品，直言成品「超過100分」，展現對首張個人單曲的高度執著。

▲▼周祖安〈不想再讓你哭〉。（圖／索尼提供）

▲周祖安在寒流來襲下穿著單薄衝進海裡。（圖／索尼提供）

這首由海大富操刀的療癒情歌，融合抒情搖滾與旋律饒舌，描寫在愛裡跌撞後學會珍惜與守護的心境。周祖安以溫柔卻坦白的語氣唱出不安與拉扯，希望陪伴每個曾迷失的人，「不讓對方難過，也許就是最深的愛」，展現不同於團體的細膩面貌。

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MV視覺搶先曝光後掀起熱議，露腰線條與無聲落淚畫面讓粉絲暴動。為了拍攝效果，他火速展開瘦身計畫，靠健身、多喝水與5日斷食狠甩5公斤，過年期間面對滿桌佳餚只能淺嚐，甚至與家人出遊也得克制食慾，換來下顎線回歸與明顯身形變化，讓他直呼一切都值得。

▲▼周祖安〈不想再讓你哭〉。（圖／索尼提供）

▲周祖安推出新單曲〈不想再讓你哭〉。（圖／索尼提供）

MV遠赴海邊拍攝，周祖安與白馬同框化身「白馬王子」，卻在寒流來襲下穿著單薄衝進海裡、反覆浸入浴缸，全身濕透仍堅持完成畫面，一度冷到顫抖停不下來。工作人員緊急上前取暖，他仍苦中作樂笑說自己像「剛從冰箱拿出來的食物」。

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