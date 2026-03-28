ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

黃子韜「減肥過度鬼剃頭」
最難走進心裡TOP5星座
周杰倫新專輯賣破4.6億元！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫芸芸 廖思惟 板野友美 高橋奎二 宋妍霏 晚安 小雞 李惠英

6組台灣音樂人登美國南方音樂節開唱　她被選為「本屆亮點藝人」

記者蔡琛儀／台北報導

邁入40週年的「美國南方音樂節（SXSW）」熱鬧落幕，由文化部影視及流行音樂產業局主辦的「Taiwan Beats Showcase」集結洪佩瑜、someshiit山姆、血肉果汁機、拍謝少年、當代電影大師、凹與山接力演出，從白天到夜晚演出人潮不斷，連珍珠奶茶、鹽酥雞等台味美食也成亮點。

▲▼6組臺灣音樂人出演 2026 SXSW 美國南方音樂節。（圖／Young Team Productions提供）

▲洪佩瑜被評為本屆亮點藝人。（圖／Young Team Productions提供）

這場演出前即受海外媒體高度關注，包括《滾石雜誌》等到場拍攝，洪佩瑜更被點名為本屆亮點藝人，她第一次來到美國演出，興奮表示能有機會來到這裡演出實在超越想像，謝謝音樂的魔力帶著自己走到這麼遠的地方。拍謝少年、凹與山接受海外專訪，血肉果汁機與someshiit山姆更登上官方Showcase，奧斯汀電台也力推血肉果汁機現場實力，顯見台灣音樂持續被國際市場看見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

晚間由someshiit山姆率先開場，演唱〈那些勸我別抽菸的人都死了〉等歌曲炒熱氣氛；凹與山帶來電子民謠風格美國首演，甚至將〈理查〉改編英文版獻給海外觀眾。當代電影大師接力狂飆十首歌，以強烈搖滾能量引爆全場。

▲▼6組臺灣音樂人出演 2026 SXSW 美國南方音樂節。（圖／Young Team Productions提供）

▲血肉果汁機一登台即塞爆場館。（圖／Young Team Productions提供）

壓軸焦點落在血肉果汁機，一登台即塞爆場館，觀眾衝撞不斷嗨到最高點，更高喊「WearefromTaiwan！」掀起全場情緒；拍謝少年隨後登場，以〈暗流〉獻給在德州打拼的台灣人，為整場演出畫下熱血又感性的句點。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起…老公年薪曝

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起…老公年薪曝

3/26 11:46

周杰倫太屌了！新專輯上線才3天「賣破4.6億元」排行榜也全包了

周杰倫太屌了！新專輯上線才3天「賣破4.6億元」排行榜也全包了

8小時前

莎白揭「美式教育」真相！　曝美國父母6大經典語錄：造成很多陰影

莎白揭「美式教育」真相！　曝美國父母6大經典語錄：造成很多陰影

8小時前

《私生活》44歲男星驚傳身亡！曾捲吸毒大反轉獲清白　公司緊急回應

《私生活》44歲男星驚傳身亡！曾捲吸毒大反轉獲清白　公司緊急回應

14小時前

雙學位混血美少女出道當歌手！　新歌名稱「竟長達21字」

雙學位混血美少女出道當歌手！　新歌名稱「竟長達21字」

7小時前

《奔跑吧》開錄用餐「店家留藝人剩菜打卡」　網見小蟲狂飛：好噁心

《奔跑吧》開錄用餐「店家留藝人剩菜打卡」　網見小蟲狂飛：好噁心

10小時前

蔡依林爆「遠距相親」對象是超大咖國際天團！　點名他：給我最暖回應

蔡依林爆「遠距相親」對象是超大咖國際天團！　點名他：給我最暖回應

11小時前

雷／《逐玉》圓房親密戲遭刪減！關鍵40秒沒了…網氣：有什麼不能看

雷／《逐玉》圓房親密戲遭刪減！關鍵40秒沒了…網氣：有什麼不能看

19小時前

《哈利波特》達力表哥交纏193男神「瑜珈體位極震撼」　大尺度入珠畫面曝

《哈利波特》達力表哥交纏193男神「瑜珈體位極震撼」　大尺度入珠畫面曝

3/26 18:33

節目遭剪剩10秒！《RM》宋智孝突證實「休息」：需要重整的時間

節目遭剪剩10秒！《RM》宋智孝突證實「休息」：需要重整的時間

18小時前

黃子韜「減肥過度鬼剃頭」　聽媽偏方塗生薑：隔天半根頭髮都沒

黃子韜「減肥過度鬼剃頭」　聽媽偏方塗生薑：隔天半根頭髮都沒

8小時前

《浪姐7》完整名單公佈「5台灣女星入列」　范瑋琪再挑戰直播0修音

《浪姐7》完整名單公佈「5台灣女星入列」　范瑋琪再挑戰直播0修音

14小時前

熱門影音

河北彩花突襲ETtoday　辦公室變得香香的！

河北彩花突襲ETtoday　辦公室變得香香的！
孫鵬對狄鶯一見鍾情　娶她「一生唯一志願」

孫鵬對狄鶯一見鍾情　娶她「一生唯一志願」
Jennie「瞳孔地震」全被拍　與舞者互動超可愛＞＜♥　

Jennie「瞳孔地震」全被拍　與舞者互動超可愛＞＜♥　
A-Lin感謝他提攜之恩　信：「你手先放開好嗎」

A-Lin感謝他提攜之恩　信：「你手先放開好嗎」
Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

看更多

柯文哲律師：7點半搭公車上班的人會侵占6千多萬？　完全莫須有

即時新聞

剛剛
剛剛
28分鐘前0

6組台灣音樂人登美國南方音樂節開唱　她被選為「本屆亮點藝人」

7小時前1

雙學位混血美少女出道當歌手！　新歌名稱「竟長達21字」

8小時前22

莎白揭「美式教育」真相！　曝美國父母6大經典語錄：造成很多陰影

8小時前31

周杰倫太屌了！新專輯上線才3天「賣破4.6億元」排行榜也全包了

8小時前30

黃子韜「減肥過度鬼剃頭」　聽媽偏方塗生薑：隔天半根頭髮都沒

9小時前20

KIMIKO遭匿名恐嚇17年！　被咒「去死」她霸氣反擊：活得好好的

10小時前1

《奔跑吧》開錄用餐「店家留藝人剩菜打卡」　網見小蟲狂飛：好噁心

10小時前31

威廉王子決心打破「備胎魔咒」！　防哈利悲劇重演

10小時前0

陸明君爆曾斷聯周蕙！　重逢再合作...驚見她當場淚崩嚇壞

11小時前20

前AKB48內田真由美罹罕病！　「鼠蹊部腫大」誤診多年動手術

讀者迴響

熱門新聞

  1. 女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起
    3/26 11:4662
  2. 周杰倫新專輯上線才3天「賣破4.6億元」
    8小時前61
  3. 莎白揭「美式教育」真相！曝6大經典語錄造成陰影
    8小時前42
  4. 《私生活》44歲男星驚傳身亡！曾捲吸毒大反轉獲清白
    14小時前164
  5. 雙學位混血美少女出道當歌手　新歌名「竟長達21字」
    7小時前1
  6. 《奔跑吧》開錄用餐「店家留藝人剩菜打卡」小蟲狂飛
    10小時前1
  7. 蔡依林爆「遠距相親」對象是超大咖國際天團！
    11小時前61
  8. 雷／《逐玉》圓房親密戲遭刪減！關鍵40秒沒了
    19小時前183
  9. 達力表哥交纏193男神「體位震撼」
    3/26 18:33
  10. 《RM》宋智孝突證實「休息」：需要重整的時間
    18小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合