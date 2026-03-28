6組台灣音樂人登美國南方音樂節開唱　她被選為「本屆亮點藝人」

記者蔡琛儀／台北報導

邁入40週年的「美國南方音樂節（SXSW）」熱鬧落幕，由文化部影視及流行音樂產業局主辦的「Taiwan Beats Showcase」集結洪佩瑜、someshiit山姆、血肉果汁機、拍謝少年、當代電影大師、凹與山接力演出，從白天到夜晚演出人潮不斷，連珍珠奶茶、鹽酥雞等台味美食也成亮點。

▲洪佩瑜被評為本屆亮點藝人。（圖／Young Team Productions提供）

這場演出前即受海外媒體高度關注，包括《滾石雜誌》等到場拍攝，洪佩瑜更被點名為本屆亮點藝人，她第一次來到美國演出，興奮表示能有機會來到這裡演出實在超越想像，謝謝音樂的魔力帶著自己走到這麼遠的地方。拍謝少年、凹與山接受海外專訪，血肉果汁機與someshiit山姆更登上官方Showcase，奧斯汀電台也力推血肉果汁機現場實力，顯見台灣音樂持續被國際市場看見。

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晚間由someshiit山姆率先開場，演唱〈那些勸我別抽菸的人都死了〉等歌曲炒熱氣氛；凹與山帶來電子民謠風格美國首演，甚至將〈理查〉改編英文版獻給海外觀眾。當代電影大師接力狂飆十首歌，以強烈搖滾能量引爆全場。

▲血肉果汁機一登台即塞爆場館。（圖／Young Team Productions提供）

壓軸焦點落在血肉果汁機，一登台即塞爆場館，觀眾衝撞不斷嗨到最高點，更高喊「WearefromTaiwan！」掀起全場情緒；拍謝少年隨後登場，以〈暗流〉獻給在德州打拼的台灣人，為整場演出畫下熱血又感性的句點。