江宏傑上火線力拚主動扛責　錢薇娟還在農夫走路全場傻眼

記者葉文正／台北報導

台視《全城地圖：最強明星隊》邀請最強外籍兵團高志、肯納、法比歐、柯子培、賀少俠、田舞陽、JJUBI、各務禮美奈等人同場競技，爭奪「最強」稱號，同時賽事精彩程度再升級，競賽場地也全面進化，不僅規模更大，場地視覺與關卡設計難度更高，讓隊長與選手大開眼界。

▲迎來第二戰局，邀請最強外國人參賽。（圖／台視提供）

尤其被稱為「大魔王」的推雪橇關卡，這次直接在真實草地上進行，相較人工草皮更不平整、阻力更高，難度直線飆升，簡直是比魔王還魔王。其中，法比歐在測試賽中表現亮眼，也成為兩位隊長重點關注的選手；賀少俠與肯納也展現強悍的體能，讓本次S型選秀更添看點。

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▲高志崩潰了。（圖／台視提供）

日本籍選手高志在「無重力跑步機」項目中，為了拚出最佳成績不斷加速，卻因過度換氣導致體力瞬間崩潰，時間一到便不支倒地，甚至出現嘔吐狀況。現場救護單位隨即上前協助，突如其來的意外也讓紅隊隊長江宏傑瞬間少了一名戰力，只能親自下場上陣，戰局急轉直下。

▲法比歐(左起)、各務禮美奈、錢薇娟、柯子培、田舞陽。圖／台視。（圖／台視提供）

最終決戰來到「集貨倉接力大賽」，藍、紅兩隊隊長錢薇娟及江宏傑同時親自上陣，為榮耀與獎盃全面拚搏。在接力賽中，江宏傑主動扛下最艱難的「波比跳」項目，節奏飛快、毫不手軟，讓現場主播也刮目相看；而錢薇娟則挑戰「農夫走路」關卡，雙手各提12公斤啞鈴仍能高速衝刺，驚人爆發力讓全場看傻眼，也徹底展現兩隊隊長不服輸的強烈勝負心。