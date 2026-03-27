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莎白揭「美式教育」真相！　曝美國父母6大經典語錄：造成很多陰影

記者蔡宜芳／綜合報導

來台超過15年的美國YouTuber莎白，頻道擁有80萬人訂閱，她同時也是台灣媳婦，和丈夫育有兩個孩子。莎白27日在社群分享真正的「美式教育」，打破大眾對美國家庭只有正能量的幻想，同時也感嘆當代父母最大的挑戰是「忘掉舊模式」，引發網友共鳴。

▲▼莎白揭「美式教育」真相！曝6大經典語錄造成陰影。（圖／翻攝自Instagram／elizabenny）

▲莎白和台灣老公育有兩個孩子。（圖／翻攝自Instagram／elizabenny）

莎白指出，許多人對「美式教育」常有充滿陽光與鼓勵的誤解，但她直言「其實我們都是人」，並分享自己兒時美國家長的驚人語錄。她透露，當孩子哭到父母受不了時，家長會冷冷拋出一句：「I'll give you something to cry about（再繼續哭看看）。」帶有威脅意味的管教方式，與大眾印象中的溫柔引導大相徑庭。

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美國父母也常強調絕對的家權，經典語錄如「As long as you live under my roof, you will follow my rules」，意即住在家裡就得守規矩，否則就「完蛋」；還有半開玩笑地威脅「I brought you into this world, and I can take you out」，意指既然能把你生出來，也能把你「帶走」再做個更好的；還有「Just wait until your father gets home（等你爸回來你就挫屎）」。

▲▼莎白揭「美式教育」真相！曝6大經典語錄造成陰影。（圖／翻攝自Instagram／elizabenny）

▲莎白分享美國父母的經典情勒語錄。（圖／翻攝自Instagram／elizabenny）

莎白表示，情緒上的拉扯，其實也是美國家長常使用的手段，當孩子行為偏差時，父母會說「I might have to love you, but I don't like you right now」，表達雖然身為父母必須愛你，但現在完全無法認同。而最廣為人知的莫過於「I hope you have a kid just like you」，這句話對家長來說像是某種報應，希望孩子長大後體會這種辛苦；有趣的是，莎白當時還樂觀回覆：「這聽起來很棒啊，有什麼問題嗎？」

莎白更驚覺，美國名言「Children should be seen and not heard」，翻譯成台語其實就是大家熟悉的「囡仔人有耳無喙」，顯示東西方都曾有壓抑孩子聲音的模式。她表示，這些語錄雖然在長大後看來有些幽默，但對許多同儕來說，卻是造成陰影的源頭。

▲▼莎白揭「美式教育」真相！曝6大經典語錄造成陰影。（圖／翻攝自Instagram／elizabenny）

▲▼莎白表示大家對美式教育有所誤解。（圖／翻攝自Instagram／elizabenny）

▲▼莎白揭「美式教育」真相！曝6大經典語錄造成陰影。（圖／翻攝自Instagram／elizabenny）

莎白表示，這一代父母面臨最大的挑戰，往往不是學習新方法，而是「忘掉舊模式」，也就是練習遺忘過去被對待的方式，重新以「互相尊重」為基石，摸索出一套和孩子全新的相處之道，「我們不求當指手畫腳的導航，只願成為孩子道路上的一盞光；照亮路徑，剩下的，就交給他們去發揮天賦，長成自己最燦爛的模樣。」一番話引許多家長網友表示認同。

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