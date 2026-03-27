周杰倫太屌了！新專輯上線才3天「賣破4.6億元」排行榜也全包了

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）睽違近4年推出新專輯《太陽之子》，25日正式發行後迅速制霸數位排行榜，包辦了如KKBOX、Spotify、Apple Music、QQ音樂等排行榜，截至目前為止，數位專輯銷售突破250萬張，金額高達台幣4.6億元。他今天則發文為自己〈太陽之子〉下了註解：「畫面考究是對藝術的敬畏，音樂隨性是對靈魂的放任，細節是雕刻，隨性是風，放在一起就是這個作品。」

▲周杰倫數位專輯銷售金額高達台幣4.6億元，。（圖／記者周宸亘攝）

周董這次新專輯中有12首全新創作，以及送給歌迷的〈聖誕星〉，實體專輯目前還在預購階段，但昨天已提前公開包裝設計，外盒是歐風古典雕花窗的包裝，專輯封面的標準字和外框燙金，營造出「太陽」的閃耀光芒；打開雕花窗外盒後，裡面以信封形式的封套包覆了「無框畫」封面以及小畫板，呈現「名畫」與「裱褙創作」的專輯概念。

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周董也十分關注網路上歌迷反應，除了希望歌迷能多多分享和「女兒殿下」的可愛創作影片，昨天也表示：「開心大家對於歌曲的喜歡，感覺滿多人喜歡〈那天下雨了〉。」

先前周董在記者會上說，這次有13首歌曲MV要拍，除了斥資近1億元的〈太陽之子〉、〈淘金小鎮〉，還有以向老婆昆凌求婚影片為主題的〈I do〉，他還自嘲預算都花光，其他首歌都只能一直拍他走路，不過觀察到歌迷對〈那天下雨了〉的喜愛，周董或許有望將這首歌拍成MV。