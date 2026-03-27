黃子韜「減肥過度鬼剃頭」　聽媽偏方塗生薑：隔天半根頭髮都沒

記者蔡宜芳／綜合報導

男星黃子韜日前才在錄影途中因呼吸困難，臨時中斷拍攝。近來又遭傳禿頭，黃子韜為此在直播中激動回應，並自爆曾因過度減肥導致「鬼剃頭」，還誤信媽媽的偏方「越塗越光」，崩潰表情讓網友笑翻。

▲黃子韜近日在直播中回應禿頭傳聞。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

直播中，黃子韜強烈否認自己禿頭，直呼：「網傳的東西你能信嗎？我怎麼可能禿頂！」他澄清自己這輩子確實禿過一次，但位置是在頭的右後方。他透露，當時是因為減肥過度、不吃碳水，所以才導致頭髮局部脫落。

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▲黃子韜自爆曾因減肥過度，導致鬼剃頭。（圖／翻攝自微博）

黃子韜表示，當時媽媽建議他用生薑塗抹後腦勺，還自信保證「明天起來你就看長幾根頭髮」。沒想到，黃子韜心急塗了兩、三塊姜，隔天起床拿鏡子一照，驚覺原本的位置連半根頭髮都沒剩，讓他當場崩潰。他也在直播中大呼，這輩子最後悔的就是聽媽媽的話塗生薑，「只要你斑禿了，千萬不要去禿這個薑，兄弟我幹嘛越塗越光！」

▲黃子韜照著媽媽的偏方去做，反而越弄越禿。（圖／翻攝自微博）

黃子韜也提到，自己罹患鬼剃頭的期間，偏偏有許多通告要上，壓力大到沒自信，覺得走在自己後方的藝人都有看見，所以他都乾脆主動向身邊的人坦承。而這種提心吊膽的生活也讓他深感挫折，他還曾對著老婆徐藝洋大哭、自認「見不得人」，就醫後，花了好幾個月才康復。