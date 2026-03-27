KIMIKO遭匿名恐嚇17年！　被咒「去死」她霸氣反擊：活得好好的

記者蔡宜芳／綜合報導

知名舞蹈老師KIMIKO 27日自爆遭到無名人士匿名恐嚇長達17年，對方不斷寄信辱罵她的長相、咒罵「為什麼不去死」，還歧視她的出身地，就算警方介入也無用。不過，KIMIKO選擇勇敢面對，也強調「沒人有資格決定他人價值」，引網友替她加油打氣。

▲KIMIKO透露自己長期遭到匿名恐嚇。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

KIMIKO坦言，有一個酸民花了17年時間，不斷寄匿名信到她出現的每個角落，包括教室與經紀公司櫃檯。每封信的開頭幾乎都是刺耳的咒罵，如「你為什麼不去死」、「不值得活在這個世界上」。對方還將她的照片印出來，在臉部塗滿不堪入耳的文字與污衊，質疑她「為什麼長得比他醜，卻有人愛，可以結婚」，將滿腔恨意與憤怒全宣洩在KIMIKO身上。

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恐怖的是，這名騷擾者巨細靡遺地記錄KIMIKO的生活點滴，不論是照片還是去過的地方，都能化作惡意信件。信中更充滿對KIMIKO出身地的歧視，騷擾者多次恐嚇「滾回屏東」、「屏東人沒有資格在台北生存」。面對長期的折磨，KIMIKO選擇報警處理，儘管警方介入並加強巡邏，但對方行徑狡猾、更換手法，利用匿名保護自己，讓警方疲於奔命。

▲KIMIKO坦言報警也沒能阻止對方的瘋狂行徑。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

KIMIKO坦言，自己曾試圖檢討自己「到底做錯了什麼」，最終才驚覺，對方要的從來不是答案，只是將恨意鎖定在她身上，慢慢折磨，「他躲在暗處。我站在光裡。這本身，就已經說明了一切。」

KIMIKO表示，來自屏東的自己，現在在台北努力生活、創業，也結婚了，「我活得好好的。他說我不值得活在這個世界上，但我還在這裡。因為，沒有任何人有資格決定另一個人值不值得存在。」KIMIKO也藉由自己的經驗，向擁有類似遭遇的網友喊話說：「你不需要替他的人生負責，你只需要繼續，好好地，活著。」

【KIMIKO社群全文】

有人用17年的時間，試圖說服我不值得存在這個世界

我想跟大家說一件我很少開口的事。

從某一年開始，有一個人一直用匿名的方式開始寄信給我。

不是一封。是長達17年，寄到每一個他找得到的地方。

教室的櫃檯、經紀公司的櫃檯。我收得到信的每一個角落。

每一封信的開頭，都是同一句話

你為什麼不去死？

滾，你不值得活在這個世界上

信裡繼續寫：

問我為什麼沒有能力讓他變成蔡依林？

問我為什麼長得比他醜，卻有人愛，可以結婚

把我的照片印出來，在我臉上塗滿塗鴉和不堪入耳的文字，然後寄給我。

寄威脅信。

然後每一封信的結尾，都是

滾回屏東。屏東人沒有資格在台北生存。

這個人，把他人生裡所有的恨意，全部放在我一個人身上。

他時時刻刻關注我的每一件事。

我Po的照片、我每天的生活、我去過的地方

他都巨細靡遺地記錄著，然後化成一封又一封的信，寄給我。

我們能做的，只有報警。

警方介入了。加強巡邏了

但他很狡猾

時時刻刻更換手法

讓警方疲於奔命

他用匿名保護自己，

卻讓我用真實的臉、真實的人生去承受這一切。

我曾花了很長的時間，試圖搞清楚自己到底做錯了什麼。

後來我才明白

他要的從來就不是答案

那是一個人把自己所有的憤怒與恨意

找了一個他「鎖定」的對象，

用17年的時間，慢慢折磨

他躲在暗處。我站在光裡。

這本身，就已經說明了一切。

我是來自屏東的女生

我在台北生活。努力創造自己的事業與人生。

我結婚了。

我活得好好的

他說我不值得活在這個世界上。

但我還在這裡

因為，沒有任何人有資格決定另一個人值不值得存在。

如果你也曾經被人這樣對待過

我想用自己的真實經歷讓你知道：

你不需要替他的人生負責。

你只需要繼續，好好地，活著

他要的