直擊／《模範計程車》成真！　李帝勳想來台開小黃：護送粉絲回家

記者吳睿慈／台北報導

南韓實力派演員李帝勳以戲劇《信號》、《模範計程車》打開高知名度，他迎來出道20週年來到台灣與粉絲見面，27日晚間穿著帥氣的白色西裝外套，深情唱著〈Coffee with me〉從觀眾席現身，粉絲超近距離接觸本人，四面八方傳來驚呼聲，他再次上台時，用中文告白「我想你」、「我愛你」，熱烈揭開見面會的序幕。

▲▼李帝勳見面會驚喜從觀眾席現身。（圖／讀者提供）



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李帝勳出場就從觀眾席現身，甫登場就引起全場粉絲驚呼，與觀眾打招呼、揮揮手、比愛心，一舉一動都超寵粉，在唱完〈Coffee with me〉後，他暫時下台休息，直到粉絲再次呼喚，他以一身白馬王子之姿再度現身於舞台上，情話告白「我想你、我愛你」，穿著一襲白色西裝，他靦腆笑喊：「我今天是不是很像王子？」台下陣陣尖叫聲回應。

活動上，李帝勳親自回答粉絲提出的問題，貼心表示「之前大家也有寫便條紙的問答給我，大家手寫的紙條我都有帶回去，這次的電子版我會存在手機裡帶回去，然後經常拿出來回憶」，把粉絲的提問永遠記在心裡。

▲李帝勳近距離與粉絲互動。（圖／讀者提供）



被問到最喜歡媽媽做的哪道菜？李帝勳的菜單很樸實，「工作很忙回到家的時候，當肚子餓的時候，想念家常味就是鍋巴，不曉得台灣有沒有這種鍋巴，在焦焦金黃色的鍋巴淋上很熱的湯水，那是種心靈雞湯的食物」，這次訪台他也很想吃滷肉飯，只是目前還沒能吃到，他異想天開接著問：「滷肉飯也會有鍋巴嗎？如果有那樣焦焦的鍋巴，我以為也可以淋個湯水一起吃。」但台下笑喊「那是NG滷肉飯」。

《模範計程車》受到台灣觀眾喜愛，第三季剛播完，也有人詢問「是否有第四季可能性」，李帝勳正面回答：「說實話，現在還沒有相關計劃，但我很想跟彩虹運輸的小夥伴回歸！」劇裡他開著計程車為民發聲、行正義，「昨天抵達台北的時候，我也特地留意了路上街景，想像著我開著台灣計程車、載著台灣的粉絲，安全護送大家到目的地是怎樣的感覺，光是用想像的我就很開心，希望有這樣的一天！」

▲李帝勳想像著自己在台灣開小黃的模樣，盼有一天願望實現。（圖／讀者提供）



李帝勳正能量滿滿，但他坦言確實也會有感到挫折的時候，「我所感受到的疲憊會熬過去的，那個辛苦難過的瞬間很短，比起硬要死撐下去，不如就讓它這樣過去吧，我要相信它會隨著時間過去」，他反過來鼓勵粉絲：「如果你也有感到挫折的瞬間，請一定要想起我，我會成為各位的勇氣與力量，那瞬間可能會傷心，我在這邊為你應援打氣。」見面會心靈雞湯滿滿，氣氛溫暖。