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陸明君爆曾斷聯周蕙！　重逢再合作...驚見她當場淚崩嚇壞

記者蔡琛儀／台北報導

周蕙近日為4月25日台北小巨蛋「2026好想好好愛周蕙」演唱會積極備戰，生日當天仍帶著重感冒照常排練，敬業態度不減。她笑說，希望當天能與歌迷「一起過滿月」，讓這場演出更具紀念意義，也成為彼此共享的重要時刻。

▲▼周蕙〈感性生物〉田中千繪、陸明君。（圖／群石國際提供）

▲周蕙〈感性生物〉MV請到田中千繪、陸明君。（圖／群石國際提供）

她也推出數位專輯《WhereX走》中的歌曲〈感性生物〉MV，找來田中千繪與陸明君助陣。拍攝現場她一秒落淚的情緒爆發，讓陸明君很震撼，直呼「那像是一種情緒的出口」，也讓整體表演更加真實動人。

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〈感性生物〉以記憶與人生流動為主軸，周蕙坦言自己情緒敏感，常因戲劇或新聞畫面落淚，這份共感能力也成為詮釋歌曲的重要養分。此次周蕙在MV中飾演「孟婆」，更將記憶比喻為有限容量的硬碟，會自然篩選並留下真正重要的片段，無論遺憾或美好，都是支撐前行的力量。

▲▼周蕙〈感性生物〉田中千繪、陸明君。（圖／群石國際提供）

▲周蕙和陸明君相識超過20年，卻曾一度失聯。（圖／群石國際提供）

談及好友合作，陸明君透露兩人相識逾20年，儘管曾一度失聯，但重逢後依舊沒有距離；田中千繪則笑說若能重來想回到國小重新體驗生活，彌補當年未能好好享受的時光。周蕙感性表示，這次不只是音樂創作，更像為友情留下影像紀錄，將彼此情感與回憶具體保存。

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周蕙陸明君田中千繪

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