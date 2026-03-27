蔡依林爆「遠距相親」對象是超大咖國際天團！　點名他：給我最暖回應

記者蔡琛儀／台北報導

菲律賓天團SB19推出第二張全新專輯《Wakas at Simula》，新歌〈Emoji〉更驚喜和華語天后蔡依林（Jolin）合作，蔡依林說，這次和SB19線上創作很像一場blind date（相親），「第一個念頭是我們要聊什麼？」

▲SB19與蔡依林合作歌曲〈Emoji〉。（圖／索尼提供）

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SB19去年受邀來台參與2025 hito流行音樂獎頒獎典禮，Jolin則在當晚壓軸登場，兩組藝人因此結緣，SB19表示：「非常開心和Jolin一起合作。新專輯是一個全新的開始。我們希望能更自在地表達自我，探索更深層、也更貼近人心的主題，並以更清晰的方向與更自由的創作狀態，和大家一起迎接未來的挑戰。」Jolin也感謝SB19的邀請，「我非常欣賞他們對音樂和表演的熱情。〈Emoji〉的風格和編舞是我以前從未嘗試過的，和他們一起創作這首歌玩得非常開心。希望大家也能感受到這份能量。」

▲SB19與蔡依林合體尬舞。（圖／索尼提供）

談到這次合作，Jolin發文，「不知道你有沒有試過用幾個emoji 取代原本想說的一大堆話把複雜的情緒、社交贅詞，壓縮成幾個符號，好讓自己比較好生存？我也發現自己會常把那些說不出口的，甚至有點暗湧的情緒，藏進一個看起來沒事的表情。」

在雙方第一次線上會面時，Jolin和SB19對於「emoji Social Fake」（表情符號式假笑）都頗有同感，「原來我們都一樣偶爾躲在符號背後也會對那個壓縮的自己，感到有點累，有點難為情。」她也感謝團員的熱情感染了她，「特別謝謝Ken（SB19），在編曲製作的磨合過程中，總是不吝嗇的丟出符號，給我最溫暖的修改支持和回應。」又幽默說：「希望螢幕後的表情是真的愉悅地在修改。」