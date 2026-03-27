犀利點評爆紅！加拿大聲樂老師Rozette宣布來台開唱　點名「2道台灣美食」

記者蕭采薇／台北報導

以真實、犀利且專業的點評風格在YouTube上爆紅的加拿大歌手兼聲樂老師Rozette，今日重磅宣布將來台舉辦《2026 Rozette:Take One Live In TAIPEI》演唱會！這不僅是她音樂生涯中首度舉辦的個人專場，更意義非凡地將「台北」選為世界巡演的第一站，準備用她兼具高亢與渾厚的極致嗓音，徹底征服台灣樂迷的耳朵。

▲Rozette以犀利點評爆紅。（圖／寬宏提供）

難忘跨年超嗨氛圍！首場個人專場霸氣獻給台北

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Rozette在網路上以精闢分析多位歌手的演唱影片而在台灣掀起極大關注，深厚的聲樂實力備受網友推崇。談及這次為何將如此重要的「第一次」獻給台北？Rozette感性分享，其實亞洲早已是她音樂旅程中不可或缺的一部分，而她人生在亞洲的首次大型演出，正是2025年的台北跨年晚會。

當時台下觀眾滿滿的熱情與震撼反饋，讓她至今依然感動在心。她回憶道：「那次的演出經驗真的非常棒，也讓我對這座城市留下深刻印象。」因此，她毫不猶豫地將首站定在台灣，開心直呼：「把起點放在這裡，再適合不過了。」

擁抱不完美的真實！驚喜預告首度公開獻唱中文歌

隨著人氣水漲船高，Rozette決定從線上走向實體舞台，與粉絲建立最直接的連結。這次演唱會特別命名為「Take One」，象徵著她在亞洲的初登場與全新起點。她期望透過這次演出，提醒世界「人類真正的聲音」應該是什麼模樣，並傳遞一個重要訊息：「我們在追求完美的世界裡，不要忘記，真實才是最美的共鳴。」

Rozette預告，「Take One」將是一場最原始、最純粹的表演，現場或許會有些微的不完美，但那正是身為人最真實的模樣。她感性地說：「雖然我會唱很多悲傷的歌，但我希望大家在演出結束後，能感到被鼓舞、被激勵，且再度充滿力量。」此外，她更提前劇透了一個超級大彩蛋——這次將首度挑戰演唱從未公開表演過的「中文歌曲」，誠意滿滿的超強歌單絕對值得期待。

▲Rozette想念台灣美食，也準備了中文歌獻唱。（圖／寬宏提供）

點名想念台灣牛肉麵、珍奶！感性致謝一路陪伴的粉絲

再度造訪台灣，除了準備精彩的演出，Rozette也難掩對台灣美食的渴望。她興奮地說：「上次來台北的時候，我吃了好幾碗牛肉麵，還有各式各樣的在地美食，但還是覺得不夠，還有好多想再去探索的地方，這裡的美食文化真的太驚人了，特別是珍珠奶茶，讓我印象太深刻！」

從YouTuber聲樂老師到即將站上屬於自己的專場舞台，Rozette對一路支持她的粉絲充滿感激：「謝謝大家成為我音樂旅程中的一部分，不論是一路以來支持我的你，或是最近才開始關注、看我挑戰新事物的朋友，內心真的都由衷地感謝，現在的我既興奮、也帶著一點緊張，但更多的是期待，真的迫不及待，想和你們一起分享這個重要的時刻。」

《2026 Rozette:Take One Live In TAIPEI》門票將於下週4月1日中午12點全面啟售，門票將於寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商開賣。