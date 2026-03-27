ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

宋智孝「突證實休息」
下周回暖「清明連假防劇烈天氣」
林俊傑迎45歲「慶生照不見女友」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫芸芸 廖思惟 板野友美 高橋奎二 宋妍霏 晚安 小雞 李惠英

92歲獨居女星白蝶驟逝！才剛聚餐完「訊息已讀不回」　阿姑周遊悲痛告別閨蜜

記者蕭采薇／台北報導

曾演出《呂洞賓三戲白牡》等台語片的「蚊帳西施」白蝶（白蝶子）日前離世，享耆壽92歲。27日家屬低調在台北懷愛館辦家祭，好友資深製作人周遊、李朝永夫妻，代家屬證實消息，周遊心痛泣喊：「上周三才見面吃飯的好姐妹，如今竟天人永隔，我好難過啊⋯。」

▲92歲資深女星白蝶驟逝，「阿姑」周遊悲痛發聲。（圖／李朝永提供）

▲周遊（中）與（前排）張敏、王滿嬌。 （後右）白蝶、（後左）敏芳是好姐妹。（圖／李朝永提供）

昔演神話片走紅！晚年活躍「阿姑」姊妹會

[廣告]請繼續往下閱讀...

資深女星白蝶（白蝶子）過去曾參與1957年的經典台語神話片《丹》，當時由她詮釋女主角白牡丹，與飾演呂洞賓的男星林楓對戲，成為台灣早期影史上的知名代表作。

近年來，她活躍於演藝圈大姐大「阿姑」周遊所籌辦的獅子會活動，同時也是「33姐妹會」的固定班底。這群資深閨蜜平時經常聚會，不僅相約高歌共舞，也常齊聚用餐閒聊，晚年日子過得相當愜意自在。

▲92歲資深女星白蝶驟逝，「阿姑」周遊悲痛發聲。（圖／李朝永提供）

▲白蝶驟逝，「阿姑」周遊悲痛發聲，帶著閨蜜團去告別。（圖／李朝永提供）

聚餐後失聯！獨居突傳噩耗震驚好友

根據周遊的還原，這群老友在上個星期三才剛歡樂聚餐完畢，原本約定好同週的星期六要再度碰面。然而，當李朝永發送訊息聯繫時，對方卻呈現已讀不回的狀態。

考量到白蝶年事已高且平時隻身獨居，連續兩天徹底斷聯讓眾人焦急萬分。直到這個星期二，親屬才正式向他們傳達白蝶已經辭世的噩耗，不過確切的逝世原因目前尚未對外公開。

▲女星白蝶當年演出台語片。（圖／劇照）

▲女星白蝶當年演出台語片走紅。（圖／劇照）

低調辦家祭！周遊率閨蜜淚唱最愛曲送別

由於親友作風低調，家屬決定僅舉辦家祭來送別白蝶，並未對外開放公祭。即使如此，周遊與李朝永夫婦依然堅持要親自參與這位老友的人生畢業典禮。

▲女星白蝶當年演出台語片。（圖／劇照）

▲女星白蝶當年演出台語片。（圖／劇照）

兩人帶著十多位獅子會的閨蜜抵達現場，眾人更在靈堂前強忍悲傷，齊聲合唱了白蝶生前最鍾愛的曲目《思念的人》以及《風吹的願望》。面對摯友驟逝，周遊難掩心碎地表示：「白蝶平常身體很好、很健康，跟著我們一起又唱又跳，怎麼會…真的很難過，看到以前照片中好多人都走了，真的太感慨。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

白蝶周遊

推薦閱讀

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起…老公年薪曝

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起…老公年薪曝

3/26 11:46

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

14小時前

《私生活》44歲男星驚傳身亡！曾捲吸毒大反轉獲清白　公司緊急回應

《私生活》44歲男星驚傳身亡！曾捲吸毒大反轉獲清白　公司緊急回應

3小時前

雷／《逐玉》圓房親密戲遭刪減！關鍵40秒沒了…網氣：有什麼不能看

雷／《逐玉》圓房親密戲遭刪減！關鍵40秒沒了…網氣：有什麼不能看

8小時前

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」！　他曬合照證明：全程陪產檢

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」！　他曬合照證明：全程陪產檢

3/26 16:22

林志玲跑馬拉松「51歲身材超狂」！長年堅持做4運動全公開：能排毒

林志玲跑馬拉松「51歲身材超狂」！長年堅持做4運動全公開：能排毒

9小時前

豆花妹湖口休息站買東西爆烏龍！「不想害你」急尋店員：我很抱歉

豆花妹湖口休息站買東西爆烏龍！「不想害你」急尋店員：我很抱歉

10小時前

廖思惟孩子爸「非富二代」在陸劇跑龍套！　孫芸芸現身香港洩心情

廖思惟孩子爸「非富二代」在陸劇跑龍套！　孫芸芸現身香港洩心情

7小時前

球星尪年薪剛大砍1200萬！偶像妻「砸百萬辦員旅」包棟豪奢行程曝光

球星尪年薪剛大砍1200萬！偶像妻「砸百萬辦員旅」包棟豪奢行程曝光

6小時前

《浪姐7》完整名單公佈「5台灣女星入列」　范瑋琪再挑戰直播0修音

《浪姐7》完整名單公佈「5台灣女星入列」　范瑋琪再挑戰直播0修音

3小時前

晚安小雞突宣布「離婚」！淚認身分證配偶欄變空白：當我老婆太累

晚安小雞突宣布「離婚」！淚認身分證配偶欄變空白：當我老婆太累

12小時前

超市逛一半「推車突被清空」悲劇了！袁艾菲結帳氣到摔東西：超靠X

超市逛一半「推車突被清空」悲劇了！袁艾菲結帳氣到摔東西：超靠X

5小時前

熱門影音

河北彩花突襲ETtoday　辦公室變得香香的！

河北彩花突襲ETtoday　辦公室變得香香的！
周杰倫新歌〈那天下雨了〉　歌詞藏彩蛋..呼應23年前的〈晴天〉！

周杰倫新歌〈那天下雨了〉　歌詞藏彩蛋..呼應23年前的〈晴天〉！
Jennie機場態度又惹議

Jennie機場態度又惹議
孫鵬對狄鶯一見鍾情　娶她「一生唯一志願」

孫鵬對狄鶯一見鍾情　娶她「一生唯一志願」
龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！

龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！
i-dle雨琦「演唱會撞頭」！　強撐出席活動頻暈眩..暫停工

i-dle雨琦「演唱會撞頭」！　強撐出席活動頻暈眩..暫停工
Jennie拒簽名合照　粉絲情勒：妳恨我們嗎？

Jennie拒簽名合照　粉絲情勒：妳恨我們嗎？
孫芸芸26歲女兒未婚生子　小禎：很多結婚也是自己在帶

孫芸芸26歲女兒未婚生子　小禎：很多結婚也是自己在帶
余祥銓.柔柔拍短影音　余天看不懂：起笑哦？

余祥銓.柔柔拍短影音　余天看不懂：起笑哦？
周子瑜踩點大稻埕打卡點　「偶遇粉絲跳TT」超萌應援

周子瑜踩點大稻埕打卡點　「偶遇粉絲跳TT」超萌應援
周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂

周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂
陳雷出席劉盈盈百萬婚宴　63歲彈跳獻唱〈歡喜就好〉

陳雷出席劉盈盈百萬婚宴　63歲彈跳獻唱〈歡喜就好〉
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

看更多

A-Lin感謝他提攜之恩　信：「你手先放開好嗎」

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

陸明君爆曾斷聯周蕙！　重逢再合作...驚見她當場淚崩嚇壞

26分鐘前0

前AKB48內田真由美罹罕病！　「鼠蹊部腫大」誤診多年動手術

32分鐘前0

直擊／《模範計程車》成真！　李帝勳想來台開小黃：護送粉絲回家

42分鐘前0

書包倒滿活蟑螂！林暉閔「手伸蟲水盆」頭皮發麻　莊凱勛看傻讚敬業

49分鐘前0

蔡依林爆「遠距相親」對象是超大咖國際天團！　點名他：給我最暖回應

57分鐘前0

蕭菊貞拍台積電紀錄片嘆：股票沒上車　名導萬仁重摔「腦部裝鈦金屬」近況曝

1小時前11

犀利點評爆紅！加拿大聲樂老師Rozette宣布來台開唱　點名「2道台灣美食」

1小時前20

8委員連署「延後公視董監事審查會」　文化部：遺憾與不解

1小時前21

92歲獨居女星白蝶驟逝！才剛聚餐完「訊息已讀不回」　阿姑周遊悲痛告別閨蜜

2小時前0

向華強還原「李小龍死前對話」　駁丁珮下藥傳聞：1關鍵傷心臟

讀者迴響

熱門新聞

  1. 女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起
    3/26 11:4662
  2. 孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代
    14小時前3654
  3. 《私生活》44歲男星驚傳身亡！曾捲吸毒大反轉獲清白
    3小時前123
  4. 雷／《逐玉》圓房親密戲遭刪減！關鍵40秒沒了
    8小時前183
  5. 孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明
    3/26 16:222026
  6. 林志玲跑馬拉松「51歲身材超狂」
    9小時前129
  7. 豆花妹湖口休息站買東西爆烏龍！
    10小時前45
  8. 廖思惟孩子爸「非富二代」　孫芸芸現身香港洩心情
    7小時前48
  9. 球星尪年薪剛大砍1200萬！偶像妻砸百萬辦員旅
    6小時前84
  10. 《浪姐7》5台灣女星入列　范瑋琪再挑戰直播0修音
    3小時前2012
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合