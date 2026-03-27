92歲獨居女星白蝶驟逝！才剛聚餐完「訊息已讀不回」　阿姑周遊悲痛告別閨蜜

記者蕭采薇／台北報導

曾演出《呂洞賓三戲白牡》等台語片的「蚊帳西施」白蝶（白蝶子）日前離世，享耆壽92歲。27日家屬低調在台北懷愛館辦家祭，好友資深製作人周遊、李朝永夫妻，代家屬證實消息，周遊心痛泣喊：「上周三才見面吃飯的好姐妹，如今竟天人永隔，我好難過啊⋯。」

▲周遊（中）與（前排）張敏、王滿嬌。 （後右）白蝶、（後左）敏芳是好姐妹。（圖／李朝永提供）

昔演神話片走紅！晚年活躍「阿姑」姊妹會

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資深女星白蝶（白蝶子）過去曾參與1957年的經典台語神話片《丹》，當時由她詮釋女主角白牡丹，與飾演呂洞賓的男星林楓對戲，成為台灣早期影史上的知名代表作。

近年來，她活躍於演藝圈大姐大「阿姑」周遊所籌辦的獅子會活動，同時也是「33姐妹會」的固定班底。這群資深閨蜜平時經常聚會，不僅相約高歌共舞，也常齊聚用餐閒聊，晚年日子過得相當愜意自在。

▲白蝶驟逝，「阿姑」周遊悲痛發聲，帶著閨蜜團去告別。（圖／李朝永提供）

聚餐後失聯！獨居突傳噩耗震驚好友

根據周遊的還原，這群老友在上個星期三才剛歡樂聚餐完畢，原本約定好同週的星期六要再度碰面。然而，當李朝永發送訊息聯繫時，對方卻呈現已讀不回的狀態。

考量到白蝶年事已高且平時隻身獨居，連續兩天徹底斷聯讓眾人焦急萬分。直到這個星期二，親屬才正式向他們傳達白蝶已經辭世的噩耗，不過確切的逝世原因目前尚未對外公開。

▲女星白蝶當年演出台語片走紅。（圖／劇照）

低調辦家祭！周遊率閨蜜淚唱最愛曲送別

由於親友作風低調，家屬決定僅舉辦家祭來送別白蝶，並未對外開放公祭。即使如此，周遊與李朝永夫婦依然堅持要親自參與這位老友的人生畢業典禮。

▲女星白蝶當年演出台語片。（圖／劇照）

兩人帶著十多位獅子會的閨蜜抵達現場，眾人更在靈堂前強忍悲傷，齊聲合唱了白蝶生前最鍾愛的曲目《思念的人》以及《風吹的願望》。面對摯友驟逝，周遊難掩心碎地表示：「白蝶平常身體很好、很健康，跟著我們一起又唱又跳，怎麼會…真的很難過，看到以前照片中好多人都走了，真的太感慨。」