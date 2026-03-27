前AKB48內田真由美罹罕病！　「鼠蹊部腫大」誤診多年動手術

記者蔡宜芳／綜合報導

日本女團AKB48前成員內田真由美在2015年畢業後，轉戰餐飲業經營燒肉店，同時兼顧演藝活動。32歲的她，近日透露罹患罕病「努克氏管水腫」，在誤診多年後才確診並動手術。

▲內田真由美坦言自己確診罕病。（圖／翻攝自Instagram／mayumi_mmm_）

內田真由美表示，自己早在2021年10月，就察覺鼠蹊部有腫塊，當時就醫被診斷為子宮內膜異位症，並接受治療。沒想到，腫塊直到2025年都沒消失，還反倒變大，且被壓迫時肚子會痛，嚴重影響日常生活。在多次往返醫院後，才終於查出真實病因是努克氏管水腫，內田也感嘆從發現異狀到最終確診，竟然花了數年的時間檢查。

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內田透露，她已在去年12月接受切除手術，並曬出躺在病床上的照片，配文說道：「2 月已結束門診療程，現在能精神抖擻地活動與工作了！」她在YouTube頻道也向病友溫暖喊話：「即使病症不同，若能稍微消除某人的不安，我會很高興。」提醒女性朋友們要多留意身體發出的警訊。

▲▼內田真由美已在去年底接受手術。（圖／翻攝自Instagram／mayumi_mmm_）