書包倒滿活蟑螂！林暉閔「手伸蟲水盆」頭皮發麻　莊凱勛看傻讚敬業

記者蕭采薇／台北報導

在靈異驚悚片《祭弒》飾演兄妹的林暉閔與邵奕玫，為了詮釋極具張力的駭人橋段可說是吃盡苦頭。其中，現年28歲的林暉閔不僅要「降齡」10歲演出青澀高中生，更在片場直接與一群「活蟑螂」近距離對戲，超狂的敬業表現讓前輩莊凱勛也讚不絕口。

▲林暉閔《祭弒》降齡演高中生，提高聲音共鳴成功降齡。（圖／威視提供）

林暉閔降齡飆戲！書包塞滿「搖暈的活蟑螂」

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曾在《緝魂》中有驚悚表現的林暉閔，這回在《祭弒》飾演高中生長子「家勇」。面對與實際年齡相差十歲的角色，他坦言要抓回單純青澀感確實有些壓力。為此，他特別運用聲音課所學的技巧，透過調整發聲位置來達到「回春」效果，他透露：「平常我說話共鳴較沉，上戲時我會把共鳴往上拉，讓聲音聽起來比較浮、比較年輕。」

除了外在狀態的調整，片中一場震撼的校園霸凌戲更是挑戰極限。為了求逼真，劇組竟然找來十幾隻「活蟑螂」！林暉閔回憶，美術組為了防止蟑螂四處亂竄，還事先將牠們裝在玻璃罐中「搖暈」後才倒進書包。

▲《祭弒》林暉閔和邵奕玫飾演兄妹。（圖／威視提供）

雖然他自認不怕蟑螂，但回想起來仍餘悸猶存：「倒下去那瞬間，我真的起了雞皮疙瘩，工作人員邊倒邊問：『夠不夠？』」正式開拍時，不僅有蟑螂從書包竄出，林暉閔甚至還要將手伸進滿是蟑螂的水盆中搓洗，超強心理素質讓飾演父親的莊凱勛大讚：「他是個很認真的小孩，Action的時候毫無保留地梭哈，爆發性極強。」

▲林暉閔在《祭弒》與數十隻蟑螂近距離對戲。（圖／威視提供）

邵奕玫看鬼片嚇到失眠！騎機車狂放聲慘叫

曾在《刻在你心底的名字》嶄露頭角的邵奕玫（米米），這次在片中的表現同樣令人毛骨悚然。私下極度怕鬼的她，為了完美融入中邪情境，開拍前硬著頭皮惡補了多部恐怖片，結果慘遭反噬「嚇到整週失眠」。

▲邵奕玫《祭弒》的中邪神情與動作戲表現亮眼。（圖／威視提供）

為了練習中邪時的淒厲慘叫與詭異笑聲，她還獨創了超狂的「機車練嗓法」——專程騎車到工業區的空曠路段，一邊狂飆一邊放聲大笑與尖叫。她不好意思地笑說：「在家裡不能這樣叫，怕嚇到家人。」這份努力也獲得導演邱晧洲的高度評價：「雖然她外型給人嬌小可愛的印象，但詮釋附身時的神情和動作戲表現極佳，尤其是她的眼神，讓驚悚氛圍更添說服力。」

▲邵奕玫為練習《祭弒》中邪狀態，邊騎機車邊放聲大笑與尖叫。（圖／威視提供）

曹佑寧化身宮廟傳人！揭開莊凱勛「邪教獻祭」恐怖秘密

《祭弒》劇情描述賭債纏身的振凱（莊凱勛 飾）帶著妻子南湘（天心 飾）一家七口匆忙搬家躲債。走投無路之下，振凱竟重拾早年信奉的邪教禁術，狠心將幼子的運勢獻祭以換取橫財。隨著錢財入袋，全家人卻陸續遭遇不測。直到大女兒念琪（項婕如 飾）那出身宮廟、繼承靈媒體質的同學小拓（曹佑寧 飾）介入驅邪，才驚覺這場血祭背後，竟藏著無法挽回的駭人秘密。