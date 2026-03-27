蕭菊貞拍台積電紀錄片嘆：股票沒上車　名導萬仁重摔「腦部裝鈦金屬」近況曝

記者蕭采薇／台北報導

國家影視聽中心主辦的第六屆「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」27日溫馨登場！這場專屬於影視聽幕後英雄的年度盛會，集結了電影、電視及廣播三大領域的專業人士，今年更首度邀得「社團法人動畫特效協會」加入。不過拍出台灣科技巨頭紀錄片的導演蕭菊貞，苦笑自嘲，拍了台積電，卻沒有買台積電股票。

▲第六屆「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」獲獎人。（左後起）陳俊榮、高鳴晟、呂俊銘、蕭菊貞、李維國、張志宏、姚聖洋。（左前起）潘客印、丁元宏、吳洛纓、王世偉、陳忠義、郭志成。（圖／國家影視聽中心提供）



典禮不僅表揚了各界傑出工作者，久未露面的資深名導萬仁更罕見現身，親吐先前重摔導致頭部「裝入鈦金屬」的驚險過程。

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萬仁重摔腦部裝鈦金屬！愛妻蘇明明親曝復原近況

久未公開露面的資深名導萬仁，此次受邀將「楊士琪紀念獎」頒發給蕭菊貞，象徵台灣電影精神的世代傳承。目前已處於退休狀態的他，受訪時驚爆先前泡溫泉時曾發生意外，不慎跌倒導致頭部直接重擊地面。他透露當時傷勢不輕，目前頭部有一塊已經使用了「鈦金屬」進行修補，所幸整體康復狀況相當良好。

▲《我家的事》導演潘客印表示，這個獎對他來說，就是有人拍拍肩膀說「幹得好！」（圖／國家影視聽中心提供）

愛妻蘇明明也陪同出席，她笑稱自己作息健康、每晚9點就寢，但萬仁仍改不掉過去拍片的生理時鐘，每天都要熬到凌晨兩點才睡，「醫生一開始也勸他要早點休息，不過現在以他為主，休息夠了就好！」證實丈夫身體十分硬朗。對於近年國片蓬勃發展，萬仁也給予高度肯定，樂見年輕創作者為台灣電影注入多元風格。

蕭菊貞拍台積電紀錄片嘆沒買！姚淳耀握10張神山笑而不語

從萬仁導演手中接過大獎的蕭菊貞，感性表示這份傳承讓她彷彿承接了台灣新電影創作者的勇敢精神。她所執導、聚焦台灣半導體產業崛起的紀錄片《造山者－世紀的賭注》不僅全台票房狂破3200萬，更獲邀至英、美、日等18國放映。不過話鋒一轉，蕭菊貞忍不住苦笑自嘲，坦言自己超後悔2020年沒有聽從分析師建議買進台積電股票，看著如今股價一路狂飆，讓沒上車的她直呼扼腕。

▲今年的楊士琪紀念獎頒給紀錄片導演蕭菊貞（右），並由導演萬仁（左）擔任本屆頒獎人。（圖／國家影視聽中心提供）

她也藉此機會公開呼籲，期盼許多因台積電獲利的企業家與投資人，未來能將資金挹注於台灣的文化工作者與影視產業，促成更美好的正向循環。有趣的是，擔任頒獎人的金鐘視帝姚淳耀，去年受訪時曾透露自己手握10張台積電且「一張不賣」，面對近期台積電飆漲，他僅「笑而不語」，並表示希望在演員路上有更多突破。

▲演員姚淳耀（左）將「傑出編劇工作者」頒給合作影集《我願意》的夥伴吳洛纓（右）。（圖／國家影視聽中心提供）

《薛平貴》滿70週年獲保存貢獻獎！潘客印勇奪最佳新導演

本屆典禮的第一個獎項「年度影視聽遺產保存貢獻獎」，由麥寮拱樂社劇團創辦人陳澄三的兒子陳忠義代表領取。1956年陳澄三領軍拍攝的全台首部35釐米台語片《薛平貴與王寶釧》，今年適逢上映70週年，他將珍貴的膠卷與劇本捐贈給影視聽中心，為台灣電影史留下重要見證。

▲影視聽中心褚明仁董事長（左）將「年度影視聽遺產保存貢獻獎」頒給麥寮拱樂社劇團創辦人陳澄三先生的兒子陳忠義先生（右）。（圖／國家影視聽中心提供）

此外，中華民國電影導演協會將「最佳新導演獎」頒給了憑藉《我家的事》拿下金馬雙項大獎的潘客印；中華編劇學會則將「傑出編劇工作者」頒給了資深編劇吳洛纓。吳洛纓感性表示，去年已順利產出兩部劇集與一部電影劇本，目前正全力撰寫將由自己親自執導的首部劇情長片，故事將以1980年代初期的台灣社會為背景，描繪一段深刻的初戀故事，讓影迷相當期待。