向華強還原「李小龍死前對話」　駁丁珮下藥傳聞：1關鍵傷心臟

記者蔡宜芳／綜合報導

影視大亨向華強曾與台灣女星丁珮有過一段婚姻，而女方在婚前最受關注的事件，便是李小龍死於其寓所內。有關於李小龍的死因，在當年有各種版本，丁珮還一度被指對李小龍「下藥」。對此，向華強近日提到自己曾詢問前妻經過，也強調丁珮絕無可能傷害李小龍。

▲李小龍當年猝死的消息震驚各界。（圖／達志影像）

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李小龍1973年在香港拍攝《死亡遊戲》，沒想到卻猝逝於丁珮位於九龍塘的寓所，得年32歲，事件在當年引發極大震撼。對此，向華強表示，他曾問過丁珮詳細經過，據女方描述，當時李小龍的身形已經很消瘦，雙方在客廳聊天時，李小龍表示「頭很痛」，於是丁珮便拿了一顆止痛藥給李小龍服用。隨後，李小龍便表示「很累、想睡覺」，並進房休息，沒想到竟就此一睡不起。

▲向華強曾問過前妻丁珮關於李小龍猝死前的狀況。（圖／翻攝自微博）

向華強指出，當年香港法醫鑑定出李小龍腦部有長異物，「有一種陰謀論是丁佩下藥什麽的，這個一定不是。」他也從自身練武的經驗提出了見解，認為李小龍猝死的一大關鍵在於「練功過度」，「在我們練功夫的人來講，練功不能練功過度，練功過度什麽呢？你打拳很猛，每天練，其實一直傷著你的心臟。」

▲向華強認為李小龍身體變差，與過度練功有關。（圖／翻攝自微博）