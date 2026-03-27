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李珮菁用人生故事鼓勵長輩　坐輪椅也不認輸！

記者葉文正／台北報導

坐輪椅也不認輸！「月亮歌后」李珮菁用人生逆轉故事鼓勵獨居長輩 以〈我愛月亮〉走紅、被譽為「月亮歌后」的李珮菁，以自身走過低谷的人生故 事，鼓勵獨居長輩，她在23歲事業正值高峰時，因脊椎手術失敗導致下半身癱瘓， 終身需仰賴輪椅，卻從未因此離開舞台，反而用歌聲走出屬於自己的生命轉折。

▲李珮菁與許仙姬母子一起演出。（圖／台灣優質生命協會）

▲紀寶如(左二)見證李珮菁(右二)的正面能量。（圖／台灣優質生命協會）

談起過去的經歷，李珮菁坦言：「我最能理解那種身體不方便、心情也很悶的感 覺，有時候不是不想開心，而是不知道該從哪裡開始。」她也特別向台下的長輩溫暖 喊話：「只要你願意走出門來聽歌，就算走得慢一點、需要坐輪椅也沒關係。那一 步，就是你給自己最勇敢的鼓勵。」

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▲李珮菁與許仙姬母子一起演出。（圖／台灣優質生命協會）

▲李珮菁仍賣力熱唱。（圖／台灣優質生命協會）

從小為分擔家計，李珮菁12歲便開始駐唱養家，出道超過50年，她始終相信歌 聲是一種陪伴與力量。近年來，她積極投入公益演出，多次與資深藝人攜手為慈善開 唱，將舞台轉化為實際行動，持續關懷弱勢族群。

▲李珮菁與許仙姬母子一起演出。（圖／台灣優質生命協會）

▲楊麗花歌仔戲班當家花旦許仙姬(右)，攜手兒子許明杰演出。（圖／台灣優質生命協會）

再次參與愛傳承演唱會，她笑說這是「理所當然」的選擇：「因為我走過最灰暗 的日子，更知道有人陪你聽歌、陪你聊天，有多重要。」她也期盼透過這次演出，把 勇氣與溫暖傳遞給更多需要被支持的人。

▲李珮菁與許仙姬母子一起演出。（圖／台灣優質生命協會）

▲許仙姬與兒子許明杰一起與長輩互動。（圖／台灣優質生命協會）

楊麗花歌仔戲班當家花旦許仙姬，攜手兒子許明杰於愛傳承關懷演唱會溫馨合 體演出。許仙姬以精湛細膩的歌仔戲表演聞名，多年來深耕舞台、備受觀眾喜愛；許明杰則自男團出道，跨足主持與戲劇領域，展現多元發展。母子兩人雖走在不同的音樂與表演路徑，卻同樣懷抱對公益的熱忱。

此次難得母子同台，許仙姬將演唱多首經典台語金曲，以深厚唱功詮釋傳統藝術的情 感韻味；許明杰則接力帶來青春活力的流行歌曲，為現場注入不同世代的音樂能量， 讓觀眾在傳統與現代之間產生共鳴。 許仙姬感性表示：「多年來兒子在演藝圈努力打拼，我一直在背後默默支持。這 次能在公益舞台上同台演出別具意義，希望透過歌仔戲的溫度，陪伴長輩，也讓年輕 世代看見傳統藝術的美。」

許明杰則動情分享：「媽媽為了養育我付出許多，能夠一 起站上公益舞台、陪伴長輩，是我最真誠的感謝與回饋。」本次活動由台灣優質生命協會與社團法人臺北市臻佶祥社 會服務協會主辦，邀集陳子強、藝鴒、藍如潔、許仙姬、許明杰、司馬玉嬌、陸一 龍、李珮菁、林道遠、鄭仲茵等藝人共同參與，以歌聲與陪伴，為長輩帶來充滿溫度 的午後時光。

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