3組日星5月接力訪台開唱！須田景凪、majiko、BEYOOOOONDS都要來

記者吳睿慈／台北報導

日系音樂熱潮持續升溫！創作歌手須田景凪宣布展開《須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”》，這不僅是他出道以來首次舉辦亞洲單獨公演，更將於5月30日首度登上台北Legacy Taipei開唱。另外還有majiko、人氣女團BEYOOOOONDS分別在5月16與5月24日登台演出。

▲須田景凪首次訪台開唱。（圖／雅慕斯娛樂提供）



須田景凪人生第一次訪台灣，對於街景與美食充滿好奇，期待親身體驗並與台灣歌迷近距離交流。本次巡演以「GLIMMER（微光）」為主題，象徵黑暗之中仍閃爍的希望之光，須田景凪將透過層次豐富的聲響與細膩情感，打造專屬於他的光影音樂世界。此外，他的最新單曲〈リベラ（Libera）〉已於各大平台上架，歌曲以人際關係中的束縛與自由為題，同時也是東京電視台深夜劇《我們是壞壞理髮師》的片頭曲。演唱會票價為新台幣2700元，3月28日中午於遠大售票全面啟售，更多詳情可洽主辦單位雅慕斯娛樂官方社群專頁。

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▲majiko來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）



創作歌手majiko將於5月16日在Legacy TERA舉辦「majiko ONEMAN LIVE Terrarium」，延續過往來台演出好評，以細膩與爆發力兼具的現場魅力著稱。此次演出以「情緒容器」為概念，透過全新編制與舞台設計，打造更具沉浸感的音樂體驗，帶領觀眾在旋律中與自我對話。

▲BEYOOOOONDS 9人體制最後一次在台合體演出。（圖／寬宏藝術提供）



人氣女團BEYOOOOONDS則將於5月24日登上Legacy Taipei舉辦「BEYOOOOONDS Live in Taipei『超越寬銀幕』」，本次更是9人體制最後一次在台完整合體演出，別具紀念意義。團體自2019年出道以來，以融合音樂、戲劇與表演的創新舞台風格累積高人氣，去年首度來台即獲高度好評，今年再度回歸勢必掀起話題。majiko與BEYOOOOONDS兩場門票將在4月1日中午12點同步開賣，購票請洽寬宏售票。