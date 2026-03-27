《浪姐7》完整名單公佈「5台灣女星入列」　范瑋琪再挑戰直播0修音

記者蔡琛儀／綜合報導

大陸節目《乘風2026》（《浪姐7》）今（27日）正式宣佈將於4月3日開播，完整陣容名單也曝光，台灣民眾較熟悉的有范瑋琪、曾沛慈、金馬影后李心潔、徐潔兒、江語晨、以及「台灣第一美女」蕭薔。

▲范瑋琪官宣參加《浪姐7》。（圖／翻攝IG）

近年來演藝重心轉往大陸的范瑋琪，在微博發文寫：「人生不是風就是浪，沒想過可以乘風，更沒想過還要破浪，這些年好像習慣了在風浪裡生長，這一次，為自己勇敢一次。」證實加入《浪姐7》。

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范瑋琪去年參加過《歌手2025》，全程不修音、全開麥直播演唱，最後慘遭淘汰，這次《浪姐7》也宣告，演出採不NG、無修音、真直播的方式播出，讓網友格外關注她此次表現；而范瑋琪首播隔天還要在深圳舉辦演唱會，不少粉絲也擔心她分身乏術。

▲▼蕭薔、李心潔官宣參加《浪姐7》。（圖／翻攝微博）

李心潔也確定參加《浪姐7》，她發文笑說「會很刺激哦！保真。」最年長的蕭薔則表示：「備妥，即行。從心所欲，乘風而行。」還PO出自己做超標準劈腿的動作，顯見是有備而來。其餘名單包括：李小冉、趙子琪、溫崢嶸、唐藝昕、闞清子、孫怡、張慧雯、陳瑤、張月、陶昕然、代斯、陳凱琳、何宣林、黃燦燦、張藝上、卜冠今、烏蘭圖雅、者來女、安崎、徐夢潔、王濛、謝楠、侯宇、淡淡、越南女星莊法。

▲曾沛慈官宣參加《浪姐7》。（圖／翻攝微博）