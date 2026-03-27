《私生活》44歲男星驚傳身亡！曾捲吸毒大反轉獲清白　公司緊急回應

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓44歲演員李尚寶（이상보）在2022年被爆吸毒，還一度傳出毒品檢測反應為陽性，然而，後來案件大反轉，警方最終以「無嫌疑」結案。而去年才剛簽約新公司的他，再次傳出消息竟是撒手人寰，其經紀公司隨後也出面回應。

▲李尚寶驚傳身亡。（圖／翻攝自韓網、YouTube）

根據韓媒《韓國日報》報導，李尚寶於26日被發現身亡，警方在接獲家屬報案後立刻趕往現場，目前尚在調查中。而李尚寶的經紀公司KMG則向媒體回應表示：「還在確認內容中。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李尚寶曾為吸毒疑雲公開喊冤。（圖／翻攝自YTN）

李尚寶於2006年透過電視劇《透明人間崔長洙》出道，隨後在《媳婦的全盛時代》、《壞愛情》、《私生活》、《基督山小姐》、《優雅的帝國》等多部作品中持續露面。他在大銀幕上也持續活動，從日本電影《木更津貓眼：世界系列》開始，接連出演了《偉大的隱藏者》、《Mephisto》等片。

此前，李尚寶於2022年曾捲入吸毒疑雲，因在街上走路搖搖晃晃，民眾見狀嚇到報警。但經調查後證實是因服用醫院處方的憂鬱症藥物而引起的誤會。警方判斷沒有足以證明吸毒的證據，因此做出不移交決定，案件以無嫌疑結案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！