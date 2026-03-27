楊銘威、方志友爆婚變！林柏宏認震驚「選擇不打擾」　讚舒華：有當演員熱忱

記者蕭采薇／台北報導

林柏宏27日難得換上深V低胸造型，現身知名腕錶品牌活動。近日楊銘威與方志友被爆出婚變傳聞。身為兩人的好友，林柏宏在活動上自然躲不過媒體的追問。聽說了好友近期的婚姻狀況，林柏宏坦言自己相當震驚：「沒有，我也是看新聞才知道的。」

▲林柏宏出席浪琴表活動。（圖／記者林敬旻攝）

看新聞才知好友陷危機！林柏宏暖心喊話：希望他們好好的

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林柏宏和方志友是《星光二班》的戰友，和楊銘威也是好兄弟，當被問到是否有將品牌好物推薦給楊銘威夫妻時，林柏宏大方笑稱這款錶確實非常適合夫妻一起佩戴。然而，話題一轉，面對記者直球對決詢問是否聽說了好友近期的婚姻狀況，他坦言自己相當震驚。

至於是否有特別傳訊息關心楊銘威與方志友，林柏宏透露自己內心確實有過掙扎。他表示：「我有想過，但是我後來還是決定先給他們一點時間空間，因為他們到時候一定會...他們想要說的時候，他們一定會好好跟大家說。」

▲林柏宏回應好友楊銘威、方志友婚變。（圖／記者林敬旻攝）

身為好哥們，他選擇用不打擾的方式默默陪伴，強調目前就是以朋友的身份支持他們：「就是都希望他們都好好的啊，所以就也先不要去打擾他們。」

遭突襲逼問「何時換你結婚」！低頭看錶一秒神化解

有趣的是，在嚴肅的八卦話題告一段落後，現場媒體突然話鋒一轉，冷不防地對著林柏宏拋出一句靈魂拷問：「那你什麼時候要結婚？」面對這突如其來的「催婚」攻擊，上一秒還在認真回應好友狀況的林柏宏瞬間瞪大眼睛，忍不住笑場直呼：「好快喔！」

接著他立刻展現品牌好友的超高專業度，幽默地低頭看著手腕上的名錶打趣回覆：「我先看一下，看一下時間。」機智又逗趣的真實反應，瞬間惹得全場哄堂大笑。

▲林柏宏透露了今年工作計畫，目前手邊大約有三到四部作品等待上映。（圖／記者林敬旻攝）

曝舒華跨足影壇私下互動！狂讚女方：感受到她想當演員的熱忱

林柏宏先前曾受邀錄製i-dle台灣籍成員舒華的節目《鑑定師: Inspector》，而對於舒華回台拍戲的消息。他透露雙方私下確實有打過招呼，更坦言從互動中能強烈感受到舒華想成為一名演員的熱忱與決心。由於這次舒華合作的對象是金馬名導阮鳳儀，林柏宏也笑稱：「阮鳳儀導演的團隊我也很熟悉，雙方都很棒。」

活動最後，林柏宏也小小透露了自己今年的工作計畫。他表示目前手邊大約有三到四部作品等待上映，近期也正在為新的影集角色積極做準備，不僅持續上健身房與跑步鍛鍊體能，一有空檔還會找老師進修英文，保持最佳的體力與精神狀態，準備迎接全新挑戰。