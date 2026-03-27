開拍前背部重傷！薩瑪拉威明奇蹟康復　《弒婚遊戲2》滿臉血再戰：狩獵沒結束

記者蕭采薇／綜合報導

備受影迷瘋狂敲碗的黑色虐殺喜劇《弒婚遊戲》終於迎來正宗續集！《弒婚遊戲：2度開局》挾帶更變態、更暴力的限制級規格，在最新幕後花絮中，「尖叫女王」薩瑪拉威明（Samara Weaving）霸氣宣告回歸，這次她不再是當年那個任人宰割的驚恐新娘，而是戰鬥力滿點的超狂殺神，準備迎接全面升級的殘酷王位爭奪戰！

▲《弒婚遊戲：2度開局》薩瑪拉威明秒點頭答應回歸。（圖／探照燈影業提供）

開拍前爆重傷意外！薩瑪拉威明滿臉血狂喊：還沒結束

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挾著首集票房與口碑雙贏的超強氣勢，薩瑪拉威明透露，當初一接到劇組的續集邀約，她幾乎是「秒點頭」一口答應。不過她在花絮中驚爆，其實在正式開機前兩週，自己的背部曾意外受重傷，讓整個劇組捏了一把冷汗。

所幸開拍前夕奇蹟似地消腫康復，才讓她能順利親自上陣完成各種高難度特技。看著她再度被鮮血染紅雙臉、伴隨著震撼爆炸聲狠嗆「這場狩獵遊戲還沒結束！」絕對讓鐵粉熱血沸騰。

▲薩瑪拉威明在《弒婚遊戲：2度開局》正式開機前兩週，背部意外受重傷。（圖／探照燈影業提供）

「吸血鬼獵人」重磅加盟！一發入魂神槍法看傻導演

除了原班人馬回歸，續集的卡司陣容更是星光熠熠！不僅找來新生代女星凱瑟琳紐頓（Kathryn Newton）飾演葛蕾絲的親妹妹，劇組更下猛藥，重磅邀請到經典美劇的「吸血鬼獵人巴菲」莎拉蜜雪兒吉蘭（Sarah Michelle Gellar）驚喜參戰。

▲《弒婚遊戲：2度開局》莎拉蜜雪兒吉蘭驚喜參戰。（圖／探照燈影業提供）

身為莎拉死忠鐵粉的凱瑟琳興奮直呼，能和偶像同台飆戲簡直就像奇蹟。而莎拉蜜雪兒吉蘭更是寶刀未老，在片場展現了超狂的射擊天賦，僅試練一次就完美命中紅心，連導演都忍不住驚嘆連連。

躲貓貓變4大家族死鬥！贏家通吃爭奪「至尊首席」

有別於首集單純的豪宅躲貓貓，這次《弒婚遊戲：2度開局》的劇情時間線無縫接軌，直接從葛蕾絲逃出火海後的幾分鐘展開。她震驚發現自己被迫捲入遊戲的「下一階段」，這回不僅要死裡求生，還要面對另外四個心狠手辣的敵對富豪家族聯手追殺。

▲《弒婚遊戲：2度開局》血腥再升級。（圖／探照燈影業提供）

這是一場贏家通吃、企圖控制世界的「至尊首席」爭霸戰，瘋狂程度雙雙破表！本片繼續由《驚聲尖叫》5、6集雙導組合麥特貝提內里奧爾平與泰勒吉列特執導，搭配原創編劇陣容，保證原汁原味還原那份令人噴飯又狂噴血漿的獨特黑色幽默，電影將於4月2日全台上映。

▲《弒婚遊戲：2度開局》薩瑪拉威明戰鬥力滿點。（圖／探照燈影業提供）